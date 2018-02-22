Ген скорпиона и камбалы: Продукты с ГМО полезны для здоровья?

Ученые провели глобальный анализ научных работ, касающихся выращивания кукурузы различными методами, за последние два десятилетия. Они пришли к сенсационному выводу, что генно-модифицированная кукуруза содержит на 36,5% меньше опасных для жизни и здоровья людей микотоксинов - веществ, выделяемых плесневелыми грибами. Кстати, урожайность такой кукурузы повышенная, по сравнению с обычными сортами она больше на 6-24 процента. Помимо возможности получить с этой кукурузы больше зерна, она устойчива к вредителям (насекомые не хотят ее есть), а вот о ее вкусовых качествах пока информации нет.

Вообще, мы не всегда задумываемся о том, что продукты, созданные с помощью генной инженерии, окружают нас уже давно. Мы покупаем их на рынке и в супермаркетах, но при этом влияние таких продуктов на человеческий организм еще не изучено, как следует.Так, томатам, которым ввели ген морозоустойчивости, «принадлежащий» полярной камбале, не страшно долгое хранение - они сохраняют аппетитный вид и вкусовые качества. Ген, взятый от скорпиона, был «подарен» картофелю с целью уберечь его от колорадского жука, и результат не заставил себя ждать - жук не желает есть такой картофель. Если генетически модифицированные добавки использовать при выпечке хлеба, он долго не зачерствеет.Генная инженерия создает модифицированные организмы, которые растут и выживают в таких местах, где их предшественники погибают. Они спокойно выдерживают засуху и наводнения, а также заморозки, могут удерживать большой запас влаги в корнях и расти быстрее, чем их обычные собратья. Таким образом, нельзя отрицать, что генная модификация придает растениям достаточно важные полезные свойства. Более того, среди различных культур выделяются деревья, выведенные специально для того, чтобы уничтожать загрязнения.При этом во многих странах не развито законодательство в сфере производства и потребления генно-модифицированных продуктов. Растительные лектины, добавляемые, к примеру, для защиты от колорадского жука, отрицательно влияют на работу кишечника, печени, головного мозга и почек, ослабляют иммунитет. Ученые также опасаются, что рано или поздно процесс размножения модифицированных организмов может стать неконтролируемым. Это может произойти, если формы с измененными генами проникнут в дикую природу. Тогда сорняки могут получить устойчивость к вредителям и пестицидам.Существуют и пищевые риски - аллергическая реакция может начаться у человека, употребившего продукт, содержащий ген, который он не переносит. Чаще всего генно-модифицированными продуктами являются фрукты и овощи. В состав многих ГМ-продуктов входит соя. К слову, поп-корн, любимый многими, делают только из генно-модифицированной кукурузы.