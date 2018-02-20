Завтрак с рюмкой: Что пьет Водянова с самого утра?

На своей странице в социальной сети Наталья Водянова опубликовала фото трапезы со своими детьми. На столе стоят булочки, кофейник и завтраки для детей, а вот в руках модели была замечена странная жидкость в рюмке. «Завтрак чемпионов», - подписала фото Наталья Водянова. Однако это привлекло немало внимания со стороны подписчиков активистки и многодетной мамы. Многие задались вопросом, что употребляет госпожа Водянова в небольшом стаканчике, более напоминающий рюмку для шота. Зеленая жидкость идентифицировалась подписчиками модели по-разному: «А что в бокале? Шпинатовый сок?», «Наташа, пожалуйста, подскажите, что за напиток Вы пьете?». Нашлись и те, кто отметил непревзойденный вид молодой мамы, которая смотрится рядом со своими детьми, как старшая сестра.

Дыль Лилия

Не обошлось и без критики. Ранее Наталья Водянова опубликовала пост, в котором предстала на фото с гигиенической прокладкой в руках. Публикация была посвящена социальному посылу. «Да, вы не ошиблись, у меня в руке обычная гигиеническая прокладка. Месячные - это естественная часть жизни любой женщины, и мне бы хотелось, чтобы тема женского здоровья могла свободно обсуждаться в любой стране мира. Давайте поговорим об этом», - написала своей аудитории Водянова. Многие возмутились столь открытому обсуждению вопроса, который в обществе принято считать постыдным. В последней публикации модели ее подписчики не забыли напомнить ей о якобы конфузе. «Что там с менструацией? Вовремя?», - иронично спросила подписчица модели.Наталья Водянова неоднократно привлекала своих подписчиков постами, которые редко можно встретить в аккаунтах селебрити. Так, модели представляла на суд общественности снимок, где она в полиэтиленовом чепчике для волос, пижаме с мультяшными принтами и с зелеными волосами. Известно, что Наталья Водянова не только занимается моделингом, но и выступает в различных социальных акциях. «Недавно я имел честь встретиться с невероятной командой людей, борющихся против табу на период в Индии. Пожалуйста, присоединяйтесь ко мне и поддержите кампанию», - обратилась к своим подписчикам госпожа Водянова. Многие подписчики модели поддерживают ее позицию и оставляют под снимками позитивные отклики.