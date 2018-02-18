Апокалипсис по Хокингу: Как погибнет Земля?

Стивен Хокинг, учёный из Великобритании, известен своими новаторскими взглядами на катастрофы, которые могут случиться с Землёй. В этот раз физик-теоретик пришёл к выводу, что наша планета погибнет по одной из четырёх причин.





Подытожив свои предсказания о том, что Земля вряд ли просуществует больше 700 лет, Стивен Хокинг составил 4 причины, по которым планета может исчезнуть. Примечательно, что, несмотря на глубокую уверенность учёного в том, что встреча с инопланетянами опасна для человечества, в ТОП 4 пришельцы не вошли. Видимо это произошло потому, что учёный уверен, что посланники других планет «всего-навсего» поработят или уничтожат только человечество, а нашу планету не тронут. Подытожив свои предсказания о том, что Земля вряд ли просуществует больше 700 лет, Стивен Хокинг составил 4 причины, по которым планета может исчезнуть. Примечательно, что, несмотря на глубокую уверенность учёного в том, что встреча с инопланетянами опасна для человечества, в ТОП 4 пришельцы не вошли. Видимо это произошло потому, что учёный уверен, что посланники других планет «всего-навсего» поработят или уничтожат только человечество, а нашу планету не тронут.





И так, первой из обещанных Хокингом апокалипсических неприятностей является глобальный перегрев Земли. Человеческая деятельность уже настолько испортила окружающую среду нашей планеты, что ей через 700 лет грозит участь Венеры. Напомним, что температура поверхности второй планеты от Солнца составляет +462 градуса по Цельсию, а её атмосфера покрыта плотным слоем кислотных облаков, которые усугубляют ситуацию на поверхности, отражая исходящее от неё тепло. Физик-теоретик уверен, что человечество уже переступило точку невозврата и назад, как ни прискорбно, дороги нет.





Второй причиной, по которой Земля и её население могут исчезнуть, это ядерное оружие и современная, хоть и не гласная, гонка вооружений. Стивен Хокинг уверен, что «эволюция вызвала развитие жадности и агрессии в человеческом геноме» и, в конце концов, кто-то из руководителей развитых стран нажмёт на ту самую красную кнопку, которая и станет началом конца. Второй причиной, по которой Земля и её население могут исчезнуть, это ядерное оружие и современная, хоть и не гласная, гонка вооружений. Стивен Хокинг уверен, что «эволюция вызвала развитие жадности и агрессии в человеческом геноме» и, в конце концов, кто-то из руководителей развитых стран нажмёт на ту самую красную кнопку, которая и станет началом конца.





Третьим фактором, который обязательно приведёт к всеземному апокалипсису, учёный считает приход к власти в США Дональда Трампа. Стивен Хокинг уверен, что 45-ый президент страны своими действиями всячески приближает конец света. Одной из значительных ошибок, которые совершил политик, физик-теоретик считает несоблюдение Парижского климатического соглашения и не верее в то, что планета в экологической опасности.





И на четвёртое место Стивен Хокинг разместил исчезновение человечества и планеты в целом из-за Искусственного интеллекта (ИИ). По подсчётам учёного в недалёком будущем произойдёт «восстание машин», которое развяжет затяжную войну с людьми и в конечном итоге планета исчезнет.



