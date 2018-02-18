В Турции нашли врата Ада: Тайна города Иераполь раскрыта

Мнения

В Турции нашли врата Ада: Тайна города Иераполь раскрыта

Тайны пещеры для жертвоприношений во дворе античного храма.

Апокалипсис по Хокингу: Как погибнет Земля?

От Редактора

Апокалипсис по Хокингу: Как погибнет Земля?

Какие тайны известны учёному об Армагеддоне?

Сюжеты :

Рапунцель из «Дом-2» шокировала фанатов интимными подробностями Лукашенко не оценил решение судей во фристайле на Олимпиаде 2018 DJ Smash опубликовал гей-видео с Телепневым и Ванкевичем В Москве анонимы от имени Павла Грудинина шантажируют ТЦ Илон Маск может обанкротиться, если выпустит новую Model 3 Ученые обнаружили у женщин ген измены «Бог вас простит»: Российские звёзды просят прощения у поклонников В Ростове загорелся очень редкий внедорожник, тушили 40 человек Эксперт: Соль опасна не только для давления Ученые: Бытовая химия опаснее сигарет Эвелина Блёданс рассказала, с кем хочет просыпаться утром Максим Галкин шокирован языческим обрядом в Никола-Ленивце
| | Апокалипсис по Хокингу: Как погибнет Земля?

Апокалипсис по Хокингу: Как погибнет Земля?

Сегодня, 15:14
Стивен Хокинг, учёный из Великобритании, известен своими новаторскими взглядами на катастрофы, которые могут случиться с Землёй. В этот раз физик-теоретик пришёл к выводу, что наша планета погибнет по одной из четырёх причин. 

Апокалипсис по Хокингу: Как погибнет Земля?

 

Подытожив свои предсказания о том, что Земля вряд ли просуществует больше 700 лет, Стивен Хокинг составил 4 причины, по которым планета может исчезнуть. Примечательно, что, несмотря на глубокую уверенность учёного в том, что встреча с инопланетянами опасна для человечества, в ТОП 4 пришельцы не вошли. Видимо это произошло потому, что учёный уверен, что посланники других планет «всего-навсего» поработят или уничтожат только человечество, а нашу планету не тронут. 

И так, первой из обещанных Хокингом апокалипсических неприятностей является глобальный перегрев Земли. Человеческая деятельность уже настолько испортила окружающую среду нашей планеты, что ей через 700 лет грозит участь Венеры. Напомним, что температура поверхности второй планеты от Солнца составляет +462 градуса по Цельсию, а её атмосфера покрыта плотным слоем кислотных облаков, которые усугубляют ситуацию на поверхности, отражая исходящее от неё тепло. Физик-теоретик уверен, что человечество уже переступило точку невозврата и назад, как ни прискорбно, дороги нет. 

Апокалипсис по Хокингу: Как погибнет Земля?

 

Второй причиной, по которой Земля и её население могут исчезнуть, это ядерное оружие и современная, хоть и не гласная, гонка вооружений. Стивен Хокинг уверен, что «эволюция вызвала развитие жадности и агрессии в человеческом геноме» и, в конце концов, кто-то из руководителей развитых стран нажмёт на ту самую красную кнопку, которая и станет началом конца. 

Третьим фактором, который обязательно приведёт к всеземному апокалипсису, учёный считает приход к власти в США Дональда Трампа. Стивен Хокинг уверен, что 45-ый президент страны своими действиями всячески приближает конец света. Одной из значительных ошибок, которые совершил политик, физик-теоретик считает несоблюдение Парижского климатического соглашения и не верее в то, что планета в экологической опасности. 

И на четвёртое место Стивен Хокинг разместил исчезновение человечества и планеты в целом из-за Искусственного интеллекта (ИИ). По подсчётам учёного в недалёком будущем произойдёт «восстание машин», которое развяжет затяжную войну с людьми и в конечном итоге планета исчезнет. 

Апокалипсис по Хокингу: Как погибнет Земля?

 

Как видно из перечисленного, астероид-убийца нашей планете не угрожает, так как Стивен Хокинг не внёс этот аспект в предполагаемые концы света. Возможно, что человечество всё же прислушается к ведущему мировому учёному и ничего из вышеперечисленного не случиться?

Новости по теме
Стивен Хокинг призвал население Земли осваивать другие планеты
Стивен Хокинг призвал население Земли осваивать другие планеты

Знаменитый британский 74-летний физик-теоретик Стивен Хокинг в интервью с журналистом Джулианом Гатри призвал население Земли как можно скорее осваивать другие

Стивен Хокинг предупредил об опасности контакта с инопланетянами
Стивен Хокинг предупредил об опасности контакта с инопланетянами

Физик-теоретик и космолог Стивен Хокинг в очередной раз предупредил об опасностях, связанных с контактами с внеземной жизнью в получасовой программе через

Стивен Хокинг призывает человечество покинуть планету Земля
Стивен Хокинг призывает человечество покинуть планету Земля

Известный учёный-физик из Соединённого Королевства Стивен Хокинг призвал всё земное население уделять больше времени и внимания изучению космического

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости