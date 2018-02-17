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В Мексике обнаружили затерянный город пирамид: Кому принадлежал древний Манхэттен?

От Редактора

В Мексике обнаружили затерянный город пирамид: Кому принадлежал древний Манхэттен?

Новая находка удивила археологов.

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| | В Мексике обнаружили затерянный город пирамид: Кому принадлежал древний Манхэттен?

В Мексике обнаружили затерянный город пирамид: Кому принадлежал древний Манхэттен?

Сегодня, 15:04
Мексика в который раз подтверждает, что под плотным покровом её лесов скрывается множество тайн. В этот раз специалистам из США обнаружен древний город пирамид Ангамуко. 

 

В Мексике обнаружили затерянный город пирамид: Кому принадлежал древний Манхэттен?

 

Современные технологии в разы опережают метод классической археологии и при этом группе специалистов не обязательно рубить леса и копать землю. При помощи новой технологии LiDAR искателям древних городов удалось обнаружить уже не один погребённый в земле или под мощной кроной непроходимых джунглей город. Не стал исключением и город пирамид Ангамуко. 

При помощи новой технологии, установленной на борту самолёта, на территории центрального мексиканского штата Мичоакан, в тридцати минутах езды от города Морелии, лучи-отражатели LiDAR обнаружили древний город, который построил ещё Пурепеха, заядлый враг ацтеков. 

Изучив плотность расположения фундаментов и количество построек, специалисты из Университета штата Колорадо сделали вывод, что древний Ангамуко очень похож на современный американский Манхэттен. Занимая площадь в 26 квадратных километров, на его территории находятся более 40 000 фундаментов древних построек. Предположительно возраст находки составляет 1000 лет. 

В Мексике обнаружили затерянный город пирамид: Кому принадлежал древний Манхэттен?

 

Участвовавший в поиске города профессор археологии Крис Фишер отметил, что ранее наука не предполагала, что в самом центре Мексики может находиться такой огромный «древний Манхэттен». Также специалист рассказал, что способы классической археологии для подобных исследований заняли бы около 20 лет, а при помощи LiDAR город пирамид обнаружили буквально за 2 дня. Лазерная технология-отражатель хороша тем, что проникает сквозь леса и грунт. 

Компьютерная модель города Ангамуко показала, что древний мегаполис имеет необычные строения и планировку. Находка разбита на 8 зон, а не сосредоточена в центре, как было принято в ряде древних поселений. Также удивительным оказался тот факт, что город превышает по площади культурный центр Цинцунцан в несколько раз. 

Исследователи древних майя и других народов, проживавших на современной территории Мексики, не раз задавались вопросом о том, что же стало причиной исчезновения этого коренного населения. Примечательно, что археологи находят города, нетронутые войнами, а встречаются и такие, где местные жители перед уходом осквернили свои святыни и лишь затем покинули место жительства. 

В Мексике обнаружили затерянный город пирамид: Кому принадлежал древний Манхэттен?

 

В этом случае мнения историков и экспертов в других областях расходятся. Одни специалисты уверены, что древние цивилизации просто вымерли, так как после прихода европейцев заболели различными неизвестными ранее заболеваниями. Другие склонны считать, что виной всему многолетняя засуха, которая гнала местных жителей прочь из обжитых мест. 

Возможно использование новых технологий, таких как LiDAR помогут учёным сделать ещё больше интересных и неожиданных археологических открытий. Разгадка древних тайн кажется уже близко.

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