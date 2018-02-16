На Луне обнаружен чёрный монолит: Вход на базу инопланетян или машина времени?

Луна вновь порадовала уфологов. На поверхности спутника Земли обнаружили чёрный монолит.





Луна - самый близкий к Земле объект Солнечной системы и, казалось бы, о ней уж точно человечество должно знать всё. Однако это утверждение оказалось не совсем точным. На поверхности на первый взгляд безжизненной планеты виртуальные специалисты то и дело находят странные и с точки зрения формирования необъяснимые предметы и сооружения. Различные объекты явно рукотворного происхождения перемещаются вдоль поверхности Луны или покидают её пределы. Луна - самый близкий к Земле объект Солнечной системы и, казалось бы, о ней уж точно человечество должно знать всё. Однако это утверждение оказалось не совсем точным. На поверхности на первый взгляд безжизненной планеты виртуальные специалисты то и дело находят странные и с точки зрения формирования необъяснимые предметы и сооружения. Различные объекты явно рукотворного происхождения перемещаются вдоль поверхности Луны или покидают её пределы.





На этот раз внимание уфологов привлёк странный прямоугольный чёрный монолит, который располагается на поверхности спутника Земли и даже отбрасывает тень. Снимки, которые досконально изучил виртуальный специалист Streetcat1, предоставила китайская станция «Чанъэ-3». Примечательно, что уфолог, увидев лунный объект, изначально предположил, что это просто битый пиксель и дефект плёнки. Однако через какое-то время он передумали, так как чёрный монолит находился не на одном кадре. Располагается загадочный объект на линии горизонта и находится от места съемки в 400 метрах.





Мнения пользователей, которые тоже просмотрели фотографии, как принято в таких случаях, разделились. Некоторые предположили, что прямоугольный монолит – это вход в инопланетную базу, другие же увидели в нём машину времени, похожую на аппарат из английского сериала «Доктор Кто». Также не обошлось без предположений о том, что это НЛО. Мнения пользователей, которые тоже просмотрели фотографии, как принято в таких случаях, разделились. Некоторые предположили, что прямоугольный монолит – это вход в инопланетную базу, другие же увидели в нём машину времени, похожую на аппарат из английского сериала «Доктор Кто». Также не обошлось без предположений о том, что это НЛО.





Впервые странный объект на фото с поверхности Луны люди смогли запечатлеть 50 лет назад. Загадочный гигантский треугольник на обратной стороне спутника Земли сфотографировали на фотокамеру астронавты миссии «Аполлон-8». Объект, который присутствовал на одних кадрах и отсутствовал на других, обнаружил неизвестный охотник за НЛО, изучая снимки Луны находящиеся на сайте Института Луны и планет. Свою находку он немедленно передал экспертам из команды SecureTeam, которые подтвердили реальность треугольника и даже сделали фильм на эту тему.





То, что объект есть на одних снимках, и отсутствует на других, виртуальные специалисты объяснили просто. Они считают, что огромный треугольник размером около 500 километров не что иное, как вход на базу жителей Луны. Астронавты американской миссии «Аполлон-8» вели съёмку в тот момент, когда люк был закрыт и потом неожиданно открылся. Примечательно, что кадр с треугольником стал последним в череде снимков, сделанных 50 лет назад экспедицией. Некоторые эксперты уверены, что астронавты больше ничего не снимали, так как чего-то сильно испугались и были уверены в том, что им никто не поверит.



