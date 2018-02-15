История одного метеорита: Россия и США работают над книгой о челябинской аномалии

Сегодня исполняется 5 лет со дня падения челябинского метеорита. Учёные из России и США решили посвятить аномалии книгу.

15 февраля 2013 года жители Челябинской области стали невольными свидетелями масштабного космического события. В небе взорвалось космическое тело, осколки которого нанесли немало ущерба земным строениям и здоровью местного населения. 15 февраля 2013 года жители Челябинской области стали невольными свидетелями масштабного космического события. В небе взорвалось космическое тело, осколки которого нанесли немало ущерба земным строениям и здоровью местного населения.





Учёные бросили все силы на поиски осколков космического гостя, и в октябре 2013 года из озера Чебаркуль удалось извлечь самый большой кусок метеорита, весом в 654 кг, который при подъёме из воды раскололся на несколько более мелких и лёгких кусков. Изучением космического гиганта, который изначально до вхождения в атмосферу Земли достигал 20 метров в диаметре, занимались совместно российские учёные из Челябинского государственного университета и NASA.





За годы работы изучение нежданного гостя из космических глубин многое дало ученым, и продвинуло земную науку далеко вперёд. Именно поэтому специалисты и решились описать метеорит в печатном издании, которое будет содержать 200 страниц текста на английском языке и выйдет к концу этого года.





Специалисты-космоведы выяснили, что возраст челябинской аномалии составляет 2 миллиона лет, а до своего сольного путешествия по космическим просторам, звёздный камень был частью чего-то гораздо большего по своим параметрам, чем сам метеорит. Предполагается, что небесному телу-родителю было гораздо больше лет, чем челябинскому метеориту. Специалисты-космоведы выяснили, что возраст челябинской аномалии составляет 2 миллиона лет, а до своего сольного путешествия по космическим просторам, звёздный камень был частью чего-то гораздо большего по своим параметрам, чем сам метеорит. Предполагается, что небесному телу-родителю было гораздо больше лет, чем челябинскому метеориту.





Космический камень, взорвавшийся над территорией Челябинской области, занимает четвёртое место в мире, по своим габаритам. Первенство принадлежит китайскому метеориту. По своему составу космический камень тоже уникальностью не отличается, однако учёных заинтересовали кристаллические вкрапления, которые в нём обнаружили. Специалисты окрестили их «космическими алмазами» и подвергли пристальному изучению.





Николай Гарькавый, профессор из Челябинского государственного университета отметил полезность метеорита и для оборонной системы Земли. Благодаря такому неожиданному вторжению NASA разработало новую систему защиты от подобных звёздных «пришельцев», а правительство различных стран увеличило объём финансирования таких оборонительных программ.





Пока не известно, войдут ли в книгу о челябинской аномалии различные гипотезы о том, почему же всё-таки метеорит упал именно туда. Самыми любопытными предположениями можно назвать несколько вариантов. К примеру, уфологи верят, что космический камень – это вовсе не метеорит, а инопланетный шатл для экстренной эвакуации экипажа. Виртуальные специалисты вовсю уверяли общественность, что в нашей Солнечной системе потерпел крушение звездолёт гуманоидов и те пытались спастись на спасательном аппарате, который тоже оказался не исправен и, сбившись с курса, рухнул на Землю.

Ещё одна теория гласит о том, что метеорит притянули силы местных шаманов и мистическая аура Старого города и места Аркаим. Известно, что именно там многие практикуются в древнем мастерстве и проводят различные обряды и ритуалы. Ещё одна теория гласит о том, что метеорит притянули силы местных шаманов и мистическая аура Старого города и места Аркаим. Известно, что именно там многие практикуются в древнем мастерстве и проводят различные обряды и ритуалы.



