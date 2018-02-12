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Психология алкоголика: Что побуждает человека опускаться «на дно» бутылки?

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Психология алкоголика: Что побуждает человека опускаться «на дно» бутылки?

Сегодня, 12:48
Едва ли не самой важной бедой в России является злоупотребление алкоголем, что приводит к несчастным случаям, отравлениям и травматизму. В большинстве пагубному влиянию подвержены мужчины среднего возраста. Так среди трудоспособного населения смертность из-за алкоголизма в этой категории занимает первое место. Самое страшное - тягой к алкоголю страдают женщины и молодое поколение, что в свою очередь чревато потерей здоровых представителей будущего нации.

Психология алкоголика: Что побуждает человека опускаться «на дно» бутылки?

 

Пьющие употребляют спиртные напитки для поднятия настроения, снятия напряжения после стрессовой ситуации, а вот привыкание к алкоголю происходит совершенно незаметно. С каждым "глотком" человеку становится все сложнее бороться с этой пагубной привычкой, он не в силах самостоятельно справиться с негативными эмоциями и душевной болью, противостоять стрессам, бороться с усталостью. Уговоры абсолютно не работают: уменьшить дозы, бросить это занятие, подумать о здоровье, взять себя в руки. В связи с этим без посторонней помощи и длительного периода лечения не обойтись.

В семье пьющие регулярно манипулируют окружающими, они вызывают жалость у близких и стремление оказать им помощь, демонстрируют ненависть и злость. Первое дает возможность безапелляционно продолжать привычный образ жизни, тогда как конфликтные ситуации, и якобы непонимание в кругу семьи его оправдывают, и лишь потакают желанию очередной раз выпить. Поэтому главное в данной ситуации не заставить пьющего отказаться от спиртного, а сделать так, чтобы тот почувствовал комфорт без алкоголя, стал более устойчивым к неизбежным стрессовым ситуациям и негативным эмоциям, приучить его брать ответственность за свои поступки, достигать поставленных задач, отвечать за благоразумные семейные отношения и тому подобное.

Отдельно необходимо подчеркнуть вред алкоголя во время беременности. Организм новорожденных подвергнут влиянию алкоголя во время вынашивания, ему наносится непоправимый ущерб, что в дальнейшем приводит к аномальному развитию, умственной отсталости, поведенческим расстройствам. Чаще всего такие люди не могут вести самостоятельный образ жизни, и большинство из них оказывается социально изолированными. Поэтому медики предупреждают женщин, указывая на вред алкоголя, и требуют воздержаться от его употребления во время беременности.

Длительное употребление алкоголя неблагоприятно действует на центральную нервную систему, но оказалось, что в малых дозах спиртное наоборот снижает воспаление и выводит из головного мозга токсины и опасные белки, напрямую связанные с болезнью Альцгеймера и другими формами деменции. Также ученые выяснили, что спиртные напитки в умеренных дозах полезны для функционирования сердца и общего здоровья человека. Но необходимо помнить, что злоупотребление алкоголем провоцирует развитие раковых заболеваний и ускорение старения клеток организма.
Януш Серпнень
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