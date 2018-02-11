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NASA продолжает поиски разумной жизни: Под прицелом оказалась туманность в созвездии Печь

От Редактора

NASA продолжает поиски разумной жизни: Под прицелом оказалась туманность в созвездии Печь

Где же всё таки живут пришельцы?

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NASA продолжает поиски разумной жизни: Под прицелом оказалась туманность в созвездии Печь

Сегодня, 16:45
Учёные из NASA не оставляют попыток обнаружить разумную жизнь во Вселенной. В этот раз астрономов заинтересовало созвездие Печь. 

NASA продолжает поиски разумной жизни: Под прицелом оказалась туманность в созвездии Печь

 

Настоящий контакт с пришельцами из других миров перевернул бы научный мир Земли и заставил бы по-другому посмотреть в ночное небо простых жителей нашей планеты. Не один десяток лет учёные различными способами пробовали связаться с братьями по разуму. В космос улетело множество радиосигналов, звуковых переливов и более материальных предметов, таких как золотые пластины-послания на Voyager. Однако, по официальным данным ответа на все попытки человечества связаться с жителями Вселенной не последовало. 

Заглядывая в отдалённые уголки вселенной, астрономы из NASA обратили внимание на созвездие Печь, а точнее на одну из находящихся там галактик. Тусклое созвездие в южной части неба можно увидеть без спецоборудования. Однако в созвездии периодически происходят, как оказалось, странные и интересные вещи, которые земная наука просто не в силах объяснить. 

«Лицо Бога», галактика NGC 1316, уже выделяет космический объект из общей массы. Также недавно в созвездии Печь произошел мощный взрыв, который поверг астрономов в ступор, так как видимых причин для него не наблюдалось. Точка, в которой зафиксирована аномалия, удалена от Земли на расстоянии в 60 миллионов световых лет. 

Попытки учёных объяснить произошедшее привели к тому, что большая часть специалистов сошлась на мнении о выделении переизбытка водорода. В созвездии Печь, по мнению учёных, происходит процесс «переваривания» остатков когда-то поглощённой галактики. 

NASA продолжает поиски разумной жизни: Под прицелом оказалась туманность в созвездии Печь

 

Франц Бауэр, астроном из Католического университета Чили, рассказал, как несколько часов земные приборы, устремлённые в космос, фиксировали рентгеновские лучи от далекой галактики. Специалист отметил, что они были в 1 000 раз ярче, чем весь обычный свет этой карликовой точки в созвездии Печь. 

Узнав о случившемся, к разбирательству подключились виртуальные специалисты, которые тут же выдвинули предположение о том, что вспышка в Печи является не чем иным, как следствием галактических войн между инопланетными жителями. О том, что во Вселенной ведутся целые баталии с обстрелом космических тел и других объектов, уфологи заявляли уже не раз. 

Однако официальная наука постоянно опровергает утверждения охотников за НЛО. Учёные продолжают с надеждой смотреть в небо и ждать весточки от инопланетян.

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