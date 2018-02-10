Астрономы молчат о странных вспышках на Уране: Дефекты объектива или НЛО?

Уран одна из самых неизученных планет Солнечной системы. Фото объекта, попавшее в сеть, вызвало новую волну интереса пользователей.





Планета Уран считается ледяной безжизненной планетой, которая расположена на 7 месте по отношению к Солнцу. Снимков этого объекта нашей Солнечной системы не так уж и много, так как единственным земным исследовательским аппаратом, который смог приблизиться к планете на достаточно близкое расстояние в 81 500 км стал американец Voyager 2. Именно тогда, в далёком 1986 году прошлого века земным планетологам удалось практически во всех возможных подробностях рассмотреть неизученный объект. Планета Уран считается ледяной безжизненной планетой, которая расположена на 7 месте по отношению к Солнцу. Снимков этого объекта нашей Солнечной системы не так уж и много, так как единственным земным исследовательским аппаратом, который смог приблизиться к планете на достаточно близкое расстояние в 81 500 км стал американец Voyager 2. Именно тогда, в далёком 1986 году прошлого века земным планетологам удалось практически во всех возможных подробностях рассмотреть неизученный объект.





Однако в сеть попало фото 2011 года, сделанное телескопом гавайской обсерватории Кека, которое заставило некоторых пользователей по-новому взглянуть на Уран. На снимке синей ледяной планеты отчётливо видны странные вспышки, которые и заинтересовали уфологов. Несмотря на заявления скептиков о том, что это грозы или дефект объектива, охотники за пришельцами уверены, что «электронный глаз» гавайской обсерватории сумел 7 лет назад поймать на планете НЛО.





Ранее виртуальные специалисты-космоведы уже выдвигали смелые предположения о том, что Уран обитаем и научные круги, связанные с изучением космоса и других планет, намеренно скрывают то, что им давно известно. Планетологи не могут понять причину полярного сияния на планете или «электросияния». Данная космическая аномалия была выявлена при изучении седьмой планеты с использованием ультрафиолетового детектора. Поднимаясь на высоту в 1 500 км от поверхности планеты, свечение похоже на земное полярное сияние. Расчеты учёных показали, что потока солнечной энергии недостаточно для его возникновения. Есть версия, что дело в сильном магнитном поле, но это предположение тоже не подтверждено.

Уфологам же этот феномен Урана напомнил ночное свечение земных мегаполисов, и они заверили пользователей, что то, что увидели астрономы на планете не что иное, как световое загрязнение, остаточно подтверждающее, что объект обитаем. В пользу подобной теории говорит и большое количество метана в атмосфере ледяного объекта, так как учёные считают именно наличие этого химического элемента признаком существования жизни. Уфологам же этот феномен Урана напомнил ночное свечение земных мегаполисов, и они заверили пользователей, что то, что увидели астрономы на планете не что иное, как световое загрязнение, остаточно подтверждающее, что объект обитаем. В пользу подобной теории говорит и большое количество метана в атмосфере ледяного объекта, так как учёные считают именно наличие этого химического элемента признаком существования жизни.



