Феномен НЛО давно интересует специалистов различных областей. В этот раз известный уфолог Ян Харзан выдвинул смелое предположение о топливе для летательных аппаратов гуманоидов.





Виртуальные специалисты и некоторые учёные не раз выдвигали теории о том, на чём же летают НЛО. Интересное умозаключение сделал Ян Харзан, уфолог со стажем из организации MUFON. Он сообщил своим коллегам и просто интересующимся темой летающих «тарелок», что братья по разуму используют некую «новую энергию», которая вырабатывается непосредственно в самих летательных аппаратах. Эта технология позволяет инопланетянам летать на дальние расстояния и не переживать о том, что топливо аппарата неожиданно закончится. Виртуальные специалисты и некоторые учёные не раз выдвигали теории о том, на чём же летают НЛО. Интересное умозаключение сделал Ян Харзан, уфолог со стажем из организации MUFON. Он сообщил своим коллегам и просто интересующимся темой летающих «тарелок», что братья по разуму используют некую «новую энергию», которая вырабатывается непосредственно в самих летательных аппаратах. Эта технология позволяет инопланетянам летать на дальние расстояния и не переживать о том, что топливо аппарата неожиданно закончится.





Для столь смелого предположения Ян Харзан проделал довольно кропотливую работу и проанализировал поведение более 100 000 НЛО. Уфолог также отметил, что данное открытие приведёт к настоящему технологическому прорыву земных технологий и поможет учёным сделать огромный скачёк в развитии науки.





Ранее виртуальные специалисты предполагали, что НЛО заправляются солнечной энергией. К подобному выводу уфологов подтолкнуло огромное количество инопланетных кораблей во время солнечных бурь возле нашего Светила. Некоторые охотники за пришельцами уверяли, что космические жители просто исследуют Солнце, другие были уверены, что НЛО пополняют запасы своих «батареек».





Некоторые специалисты утверждали, что определённые типы инопланетных кораблей используют для заправки обычную электроэнергию. К такому выводу уфологи пришли, не раз наблюдая, как НЛО парят над высоковольтными линиями.





Японские эксперты по наблюдению за непознанным уверены, что пришельцы летают на некоторой вариации неизвестного земной науке токсичного вещества. К подобному умозаключению виртуальные эксперты пришли, когда в районе Окинавы несколько лет назад потерпел крушение НЛО. После данного инцидента к берегам принесло множество мёртвой рыбы, которая погибла в результате сильнейшего химического отравления. Отмечалось, что у некоторых мёртвых особей наблюдалось сильное глазное кровотечение. Тогда официальные власти Японии наложили мораторий на тему случившегося, но факт остаётся фактом. Японские эксперты по наблюдению за непознанным уверены, что пришельцы летают на некоторой вариации неизвестного земной науке токсичного вещества. К подобному умозаключению виртуальные эксперты пришли, когда в районе Окинавы несколько лет назад потерпел крушение НЛО. После данного инцидента к берегам принесло множество мёртвой рыбы, которая погибла в результате сильнейшего химического отравления. Отмечалось, что у некоторых мёртвых особей наблюдалось сильное глазное кровотечение. Тогда официальные власти Японии наложили мораторий на тему случившегося, но факт остаётся фактом.



