Илон Маск vs Роскосмос: Кто кого или тайное оружие противников

Мнения

Илон Маск vs Роскосмос: Кто кого или тайное оружие противников

SpaceX уже не догнать?

Топливо для «тарелок»: На чём летают НЛО?

От Редактора

Топливо для «тарелок»: На чём летают НЛО?

Раскрыт новый инопланетный секрет.

Сюжеты :

Рядом с мечетью в Бенгази прогремел взрыв Польского туриста на Западной Украине угрозами заставили поднять флаг УПА Самая грандиозная погоня Канады попала на видео В Китае жилые дома будут отапливать ядерным реактором Харви Вайнштейн угрожал Сальме Хайек переломом коленей Секс-слив: Модель пригрозила Дерипаске походом на «Пусть говорят» Алла Пугачева без косметики привела фанатов в восторг Экс-наставника женской сборной США по плаванию подозревают в изнасиловании Строители поведали об успехах строительства Крымского моста Ольга Бузова больше не будет жертвовать своими интересами ради мужчин Группа российских школьников уже неделю не может вылететь из Таиланда Ольга Серябкина привлекает внимание к книгам откровенными нарядами
| | Топливо для «тарелок»: На чём летают НЛО?

Топливо для «тарелок»: На чём летают НЛО?

Сегодня, 12:04
Феномен НЛО давно интересует специалистов различных областей. В этот раз известный уфолог Ян Харзан выдвинул смелое предположение о топливе для летательных аппаратов гуманоидов. 

Топливо для «тарелок»: На чём летают НЛО?

 

Виртуальные специалисты и некоторые учёные не раз выдвигали теории о том, на чём же летают НЛО. Интересное умозаключение сделал Ян Харзан, уфолог со стажем из организации MUFON. Он сообщил своим коллегам и просто интересующимся темой летающих «тарелок», что братья по разуму используют некую «новую энергию», которая вырабатывается непосредственно в самих летательных аппаратах. Эта технология позволяет инопланетянам летать на дальние расстояния и не переживать о том, что топливо аппарата неожиданно закончится. 

Для столь смелого предположения Ян Харзан проделал довольно кропотливую работу и проанализировал поведение более 100 000 НЛО. Уфолог также отметил, что данное открытие приведёт к настоящему технологическому прорыву земных технологий и поможет учёным сделать огромный скачёк в развитии науки. 

Ранее виртуальные специалисты предполагали, что НЛО заправляются солнечной энергией. К подобному выводу уфологов подтолкнуло огромное количество инопланетных кораблей во время солнечных бурь возле нашего Светила. Некоторые охотники за пришельцами уверяли, что космические жители просто исследуют Солнце, другие были уверены, что НЛО пополняют запасы своих «батареек». 

Некоторые специалисты утверждали, что определённые типы инопланетных кораблей используют для заправки обычную электроэнергию. К такому выводу уфологи пришли, не раз наблюдая, как НЛО парят над высоковольтными линиями. 

Топливо для «тарелок»: На чём летают НЛО?

 

Японские эксперты по наблюдению за непознанным уверены, что пришельцы летают на некоторой вариации неизвестного земной науке токсичного вещества. К подобному умозаключению виртуальные эксперты пришли, когда в районе Окинавы несколько лет назад потерпел крушение НЛО. После данного инцидента к берегам принесло множество мёртвой рыбы, которая погибла в результате сильнейшего химического отравления. Отмечалось, что у некоторых мёртвых особей наблюдалось сильное глазное кровотечение. Тогда официальные власти Японии наложили мораторий на тему случившегося, но факт остаётся фактом. 

На чём в действительности летают НЛО, достоверно не знает никто. Однако большая часть виртуальных исследователей уверены, что сверхсекретные спецслужбы США знают секрет инопланетного топлива и скрывают эту информацию от общественности и мировой науки.

Новости по теме
Уфологи: Пришельцы используют «новую энергию», которая может изменить будущее
Уфологи: Пришельцы используют «новую энергию», которая может изменить будущее

Один из ведущих исследователей НЛО в мире Ян Харзан сделал сенсационное заявление. Эксперт заявил, что пришельцы являются реальными и используют чрезвычайно

Ученые назвали типы гравитации, где летают НЛО
Ученые назвали типы гравитации, где летают НЛО

В секретной зоне S4 исследовались все технологические стороны летающих тарелок. Ученый Лазар занимался вопросом физической основы движения этих аппаратов.

Известный американский уфолог обвинил NASA в обмане
Известный американский уфолог обвинил NASA в обмане

В NASA занимаются постоянным обманом и подлогом. Такое сенсационное заявление сделал известный американский уфолог по имени Кен Пфайфер. Ученый является

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости