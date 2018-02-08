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Секреты ФБР: В чём замешаны Трамп, Обама и другие президенты США?

От Редактора

Секреты ФБР: В чём замешаны Трамп, Обама и другие президенты США?

Всё тайное становится явным.

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| | Секреты ФБР: В чём замешаны Трамп, Обама и другие президенты США?

Секреты ФБР: В чём замешаны Трамп, Обама и другие президенты США?

Вчера, 18:44
ФБР или Федеральное бюро расследований, самая загадочная и секретная организация США, которой известно много тайн. В настоящее время на слуху находятся лидер государства Дональд Трамп и его предшественник Барак Обама. 

Секреты ФБР: В чём замешаны Трамп, Обама и другие президенты США?

 

Иногда в СМИ попадает информация о том, что тот или иной президент США попадает в неловкую ситуацию в связи с очередным скандалом из-за документов ФБР. В этот раз мировая общественность обсуждает действующего главу государства и 45-го президента США Дональда Трапма и его предшественника Барака Обаму. Шум поднялся из-за обнародованной переписки двух настоящих сотрудников ФБР, которые состояли в любовной связи. Мистер Питер Стрзоком и мисс Луиза Пейдж состояли не только в уставных отношениях, но и делились друг с другом секретной информацией. 

Благодаря обнародованию их тайной переписки стало известно, что Барак Обама намеренно прослушивал тогда ещё кандидата на пост главы государства Дональда Трампа. Как утверждала обнародованная влюблённая юрист ФБР Луиза Пейдж, «глава государства хочет знать всё». 

Сам же Дональд Трамп написал на своей странице в соцсети о том, что в руках ФБР преданная огласке переписка напоминает бомбу. Примечательно, что Федеральное бюро расследования начало разбирательство по этому делу, но в июле 2016 прекратило свои попытки без каких-либо обвинений на эту тему. 

Несмотря на все обвинения в свой адрес, действующий президент США Дональд Трамп продолжает гнуть линию своего политического курса. Некоторые отмечают, что данную политику можно назвать ответом своим недругам. 

Секреты ФБР: В чём замешаны Трамп, Обама и другие президенты США?

 

Однако не всё так однозначно в делах ФБР, некто правозащитник Реймонд Макговерн рассказал общественности о том, что настоящие руководители организации являются действующими теневыми персонами руководящей структуры. Именно они, а не президенты стран являются инициаторами скандалов и других «неудобных» случаев руководителей США. 

Известно, что ФБР приписывают сокрытие информации не только в политических скандалах, организацию обвиняют и в покрывании деятельности пришельцев на поверхности нашей планеты. Однако, как говорилось в одном известном американском сериале, «Истина где-то там…»

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