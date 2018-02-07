Космическое влияние или на что способны звезды: Россияне готовятся к параду планет

В ближайшие дни нас ожидает интереснейшее космическое явление - парад планет. Правда, пройдет он в так называемом «мини-варианте», потому что участие в нем примут только три планеты - Марс, Сатурн и Юпитер, а компанию им составит убывающая Луна. Наблюдать этот парад можно будет над южным горизонтом незадолго до восхода Солнца, начиная с 8 февраля четыре дня подряд. Самым удобным местом для того, чтобы полюбоваться удивительным явлением, будет юг России и страны ближнего зарубежья.

Примечательно, что подобные явления не только представляют интерес с научной точки зрения, они еще и способны оказывать определенное влияние на человеческий организм. Конечно, парад планет - это не магнитная буря, поэтому его воздействие на человека не ощущается в аналогичной мере. Но люди с чувствительной нервной системой утверждают, что их настроение и самочувствие меняются в такие моменты.Для изучения влияния планет на состояние человека и даже излечение от некоторых недугов существует наука под названием медицинская астрология. Она рассматривает взаимное соотношение изменений положения небесных тел и человеческой анатомии, возникновения заболеваний и снижения уровня иммунитета. Согласно этой науке, воздействие на различные человеческие органы происходит в соответствии с зодиакальным кругом. Поэтому каждое небесное тело «отвечает» за какой-либо орган. Например, Луна влияет на желудок, Марс - на мозг, Юпитер - на печень, Венера «отвечает» за почки, Меркурий - за легкие, а Сатурн - за селезенку и спинной мозг. Остальные органы находятся под воздействием всех планет понемногу.Тем не менее, ученые уже заметили, что в периоды парада планет, как и в полнолуния, у сверхчувствительных людей может ухудшаться самочувствие, пропадает сон и повышается артериальное давление, может даже подняться температура. Напоминаем, что это касается лишь только обладающих гиперчувствительностью людей, большинство же просто не замечает никаких изменений.Ученые советуют особо впечатлительным гражданам лучше обзавестись телескопом и наблюдать парад планет и другие интереснейшие явления, а не прислушиваться ежесекундно к собственному организму. Тем более, что планеты выстраиваются в одну линию крайне редко, поэтому упустить такое событие, пусть даже и в «мини-версии», было бы непростительно.