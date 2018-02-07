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Космическое влияние или на что способны звезды: Россияне готовятся к параду планет

От Редактора

Космическое влияние или на что способны звезды: Россияне готовятся к параду планет

Застанет ли нас это событие врасплох?

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Космическое влияние или на что способны звезды: Россияне готовятся к параду планет

Вчера, 23:33
В ближайшие дни нас ожидает интереснейшее космическое явление - парад планет. Правда, пройдет он в так называемом «мини-варианте», потому что участие в нем примут только три планеты - Марс, Сатурн и Юпитер, а компанию им составит убывающая Луна. Наблюдать этот парад можно будет над южным горизонтом незадолго до восхода Солнца, начиная с 8 февраля четыре дня подряд. Самым удобным местом для того, чтобы полюбоваться удивительным явлением, будет юг России и страны ближнего зарубежья.

Космическое влияние или на что способны звезды: Россияне готовятся к параду планет

 

Примечательно, что подобные явления не только представляют интерес с научной точки зрения, они еще и способны оказывать определенное влияние на человеческий организм. Конечно, парад планет - это не магнитная буря, поэтому его воздействие на человека не ощущается в аналогичной мере. Но люди с чувствительной нервной системой утверждают, что их настроение и самочувствие меняются в такие моменты.

Для изучения влияния планет на состояние человека и даже излечение от некоторых недугов существует наука под названием медицинская астрология. Она рассматривает взаимное соотношение изменений положения небесных тел и человеческой анатомии, возникновения заболеваний и снижения уровня иммунитета. Согласно этой науке, воздействие на различные человеческие органы происходит в соответствии с зодиакальным кругом. Поэтому каждое небесное тело «отвечает» за какой-либо орган. Например, Луна влияет на желудок, Марс - на мозг, Юпитер - на печень, Венера «отвечает» за почки, Меркурий - за легкие, а Сатурн - за селезенку и спинной мозг. Остальные органы находятся под воздействием всех планет понемногу.

Тем не менее, ученые уже заметили, что в периоды парада планет, как и в полнолуния, у сверхчувствительных людей может ухудшаться самочувствие, пропадает сон и повышается артериальное давление, может даже подняться температура. Напоминаем, что это касается лишь только обладающих гиперчувствительностью людей, большинство же просто не замечает никаких изменений.

Ученые советуют особо впечатлительным гражданам лучше обзавестись телескопом и наблюдать парад планет и другие интереснейшие явления, а не прислушиваться ежесекундно к собственному организму. Тем более, что планеты выстраиваются в одну линию крайне редко, поэтому упустить такое событие, пусть даже и в «мини-версии», было бы непростительно.
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