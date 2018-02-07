Светофор, яйцо и ступни: Чего боятся звезды шоу-бизнеса?

Известные люди во многом не отличаются от нас с вами. И страхи у них могут быть такими же, как у обычных людей, а то и еще поинтереснее. Самые распространенные фобии - боязнь одиночества, змей и замкнутых помещений. Но, порой, звездные страхи могут показаться даже абсурдными.

Так, Кэмерон Диас, как огня, боится дверных ручек. Точнее ее пугают не сами ручки, а потенциальная возможность «подцепить» какую-нибудь заразу от микробов, находящихся на них. Поэтому звезда избегает лично открывать двери, если она вышла из дома без перчаток. Роль швейцара при актрисе выполняет специальный охранник. Эта фобия Кэмерон распространяется и на рукопожатия.Актер Мэтью Макконахи страдает удивительной фобией - его пугают вращающиеся двери, которых он старается избегать еще с детства, а также он впадает в ступор, если видит вход в тоннель, хотя внутри этого сооружения Мэтью никакой тревоги не чувствует. Казалось бы бесстрашный «Джеймс Бонд» - актер Шон Коннери боится красного сигнала светофора. Фобия преследует актера всю жизнь, но он нашел выход - просто вместе с женой переехал на Багамы. Оказывается, здесь на всех 30 обитаемых островах имеется лишь один светофор!Бейонсе некомфортно чувствует себя, входя в уборную, и к 33 годам она пока не знает, как можно избавиться от этого страха. Меган Фокс, о которой мечтает немалая часть мужского населения планеты, страшно боится порезать палец листом бумаги. Поэтому, читая сценарии, актриса всегда смачивает пальцы водой, переворачивая страницы. Странность Робби Уильямса в боязни мультфильмов. Именитый певец в детстве даже прятался за диван, когда по ТВ шел очередной мультик.Кристина Риччи избегает комнатных растений - они кажутся ей рассадниками грязи, а также до ужаса боится оказаться одна...в бассейне - ей кажется, что в любой момент откуда ни возьмись появится акула. Кстати, панический страх перед акулами испытывают Леонардо ди Каприо, Джастин Тимберлейк и Дженнифер Лав Хьюитт.Всемирно известная красотка Памела Андерсон, кто бы мог подумать, боится собственного отражения в зеркале, а также своего изображения на экране телевизора. Беспорядок повергает в ужас Джессику Альбу, которая поругалась с мужем из-за того, что он заполнил ее номер в отеле воздушными шарами. Большой поклонник экстрима Орландо Блум как-то обратился в бегство, не стесняясь коллег, когда на съемочной площадке появилась свинья, а именно их актер боится до ужаса, а также не ест свинину.Альфред Хичкок боится яиц и считает яичный желток чем-то гнусным. Опра Уинфри ненавидит жевательную резинку. Ее бабушка обожала жвачку и лепила ее просто везде, «радуя» не только своих членов семьи, но и гостей, неожиданно натыкающихся на липкие комки в неожиданных местах. А Брэду Питту кажутся уродливыми голые ступни, причем вне зависимости от того, кому они принадлежат - хоть его бывшей жене, красавице Анджелине Джоли.