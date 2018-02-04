Дети Евгении Феофилактовой и Ксении Бородиной: как растут малыши самых обсуждаемых экс-участниц «Дома-2»

Телепроект реалити-шоу «Дом-2» известен везде, он собирает у экранов множество поклонников и поклонниц. Одни герои сменяются другими, так проходит целая жизнь. Как правило, за время участия на проекте у звезд программы появились дети. Эта статья откроет завесу тайны о том, как живут дети Ксении Бородиной и Евгении Феофилактовой, а также некоторых других бывших участников шоу.





Евгения Феофилактова и ее супруг Антон Гусев продолжают притягивать к себе внимание представителей СМИ. В настоящий момент Евгения не принимает участие в съемках «Дом-2», они с мужем воспитывают трехлетнего сына Даниэля. Мальчик у звездных супругов первенец, так что вся любовь и чувства молодых родителей вьются лишь вокруг этого младенца. Примечательным есть то, что малыш родился под прицелом камер шоу. Все поклонники переживали беременность молодой матери Феофилактовой-Гусевой с трепетом. Особенный резонанс возник, когда родился ребенок, и ему было выбрано имя Даниэль. Евгения держала постоянно обозревателей в курсе роста первенца, демонстрируя его фото на персональной странице социальной сети. Евгения Феофилактова и ее супруг Антон Гусев продолжают притягивать к себе внимание представителей СМИ. В настоящий момент Евгения не принимает участие в съемках «Дом-2», они с мужем воспитывают трехлетнего сына Даниэля. Мальчик у звездных супругов первенец, так что вся любовь и чувства молодых родителей вьются лишь вокруг этого младенца. Примечательным есть то, что малыш родился под прицелом камер шоу. Все поклонники переживали беременность молодой матери Феофилактовой-Гусевой с трепетом. Особенный резонанс возник, когда родился ребенок, и ему было выбрано имя Даниэль. Евгения держала постоянно обозревателей в курсе роста первенца, демонстрируя его фото на персональной странице социальной сети.

В настоящее время она даже самостоятельно зарегистрировала маленького Даниэля в Instagram, хотя его страницу она ведет активно сама. До последнего времени публика положительно комментировала снимки Даниэля в разном возрасте, но последнее фото, выложенное звездной мамочкой, вызвало шквал негодования и критики у фанатов. Дело в том, что общество в Сети посчитало маленького наследника Феофилактовой слишком толстым. Люди начали высказывать мнения, что мальчика нельзя так сильно раскармливать, и о том, что невооруженным глазом видно, как Даниэль поправился. В ответ сама Женя отреагировала очень остро. Женщина написала для всех скептиков сообщение, что с ее сыном все нормально, он прекрасно себя чувствует. У него прекрасный уход и наследник окружен любовью и заботой обоих родителей. Она также порекомендовала критикам посмотреть на себя в первую очередь.

Не менее известная персона из экс-участников шоу «Дом-2» Ксения Бородина. Молодая поп-дива воспитывает с супругом двоих детей, правда, недавно ее брак чуть не распался из-за измены мужа. Но супруги нашли общий язык и уберегли семью от краха. Тем более, что на руках Бородиной маленькая дочь Тея, которую она родила в 2015 году. Старшей наследнице Марусе в настоящее время 9 лет, она активно помогает матери ухаживать за сестрой, играет с ней и водит на прогулки.

Ксения Бородина говорит, что две дочери абсолютно разные. Маруся – похожа на маму, а Тея – копия муж Курбан. Воспитанием дочерей оба супруга занимаются одинаково. Правда, мать более строго ведет себя с девочками, но есть и альтернатива – папа, который очень мягкий. Порой он позволяет дочерям делать все, что не разрешает мама. От Маруси Теи перешло в наследство много одежды, которую сохранила бабушка. Недавно маленькая Тея узнала, что такое детский сад. Бородина уже успела познакомить общественность со своей младшей дочерью, показав на фотоснимках ее лицо. До этого момента это было нереально, так как Ксения не поддерживает афиширование маленьких детей в Сети. Ксения Бородина говорит, что две дочери абсолютно разные. Маруся – похожа на маму, а Тея – копия муж Курбан. Воспитанием дочерей оба супруга занимаются одинаково. Правда, мать более строго ведет себя с девочками, но есть и альтернатива – папа, который очень мягкий. Порой он позволяет дочерям делать все, что не разрешает мама. От Маруси Теи перешло в наследство много одежды, которую сохранила бабушка. Недавно маленькая Тея узнала, что такое детский сад. Бородина уже успела познакомить общественность со своей младшей дочерью, показав на фотоснимках ее лицо. До этого момента это было нереально, так как Ксения не поддерживает афиширование маленьких детей в Сети.



