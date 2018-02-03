Учёные обнаружили на Титане признаки жизни: Что скрывает спутник Сатурна?

Учёные продолжают изучать Титан, самый большой из спутников Сатурна. На этот раз специалистам удалось обнаружить на планете признаки жизни.





Титан, один из самых больших планетарных спутников нашей Солнечной системы, окружён плотной атмосферой, но на этом его уникальность не заканчивается. Миссия Cassini дала учёным возможность заглянуть в самые потаённые уголки Луны Сатурна. Благодаря полученным с исследовательского аппарата данным специалисты из Корнеллского университета составили топографическую карту необычной планеты. Титан, один из самых больших планетарных спутников нашей Солнечной системы, окружён плотной атмосферой, но на этом его уникальность не заканчивается. Миссия Cassini дала учёным возможность заглянуть в самые потаённые уголки Луны Сатурна. Благодаря полученным с исследовательского аппарата данным специалисты из Корнеллского университета составили топографическую карту необычной планеты.





Космоведы из NASA пошли ещё дальше, и обнаружили на Титане следы химического соединения, которое отвечает за образование жизни. На высоте в 200 км от поверхности спутника найден акрилонитрил ? соединение, участвующего в формировании клеточных мембран микроорганизмов, которые, как предполагают учёные, живут в метановых океанах.

Эксперты отмечают, что концентрация вещества на различных участках спутника Сатурна разная, больше всего акрилонитрил встречается на южном полюсе планеты. Учёные уверены, что благодаря существованию на Титане обороту жидкости, как на Земле, жизнеобразующее вещество концентрируется в плотных облаках планеты и попадает в виде капель в метановые океаны. Эксперты отмечают, что концентрация вещества на различных участках спутника Сатурна разная, больше всего акрилонитрил встречается на южном полюсе планеты. Учёные уверены, что благодаря существованию на Титане обороту жидкости, как на Земле, жизнеобразующее вещество концентрируется в плотных облаках планеты и попадает в виде капель в метановые океаны.





Впервые вещество земные специалисты из NASA обнаружили летом прошлого года благодаря радиотелескопу Atacama Large Millimeter Array. В настоящее время удалось установить, что количество акрилонитрила в северных районах Титана хватит для образования 10 000 живых клеток на 1 куб. см, что превышает число бактерий в прибрежных районах океанов нашей планеты. Впервые вещество земные специалисты из NASA обнаружили летом прошлого года благодаря радиотелескопу Atacama Large Millimeter Array. В настоящее время удалось установить, что количество акрилонитрила в северных районах Титана хватит для образования 10 000 живых клеток на 1 куб. см, что превышает число бактерий в прибрежных районах океанов нашей планеты.





Впервые Титан был замечен в телескоп астрономом Христианом Гюйгенсом в 1655 году и стал первым из открытых спутников Сатурна. Учёный даже обозначил планету при помощи анаграммы «vvvvvvvcccrrhnbqx», которая позже была им расшифрована и сообщила миру о том, что «спутник обращается вокруг Сатурна за 16 часов и 14 минут». Примечательно, что своё современное название планета получила только в 1847 году, а до этого Титан назывался прост Луна Сатурна или Гюйгенсов.





С момента открытия Титан не переставал загадывать учёным нашей планеты загадки. Некоторые фантасты даже колонизировали планету в своих произведениях и заселили её людьми. Интересно, что учёные тоже не скрывают своих планов относительно единственного спутника нашей Солнечной системы, который отдаленно напоминает Землю. В научных кругах не раз выдвигались предположения по заселению Титана людьми при помощи летающих городов. Некоторые специалисты даже утверждают, что условия подобного проживания на спутнике Сатурна будут схожими с арктическими.



