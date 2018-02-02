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На одной волне: Учёные исследовали дружбу

От Редактора

На одной волне: Учёные исследовали дружбу

О дружбе.

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На одной волне: Учёные исследовали дружбу

Сегодня, 14:19
Настоящие друзья думают одинаково. Известный стереотип, опровергаемый в социальных сетях словами, что близкие люди должны быть разными и посмеиваться друг над другом, изучили специалисты из Дартмутского колледжа в США. Они отметили, что у друзей совпадает активность мозга. Соответственно, восприятие чего либо у них совершенно одинаковое, как симпатии, так и антипатии.
  

На одной волне: Учёные исследовали дружбу

 

По словам ведущего автора исследования Талии Уайтли, подобным чутьём обладают все, у кого друзья действительно настоящие. Специалисты провели эксперименты над 280 студентами Дартмутского колледжа. Благодаря относительной изоляции студенческой программы удалось найти действительно подходящий материал для исследований. Учёные назвали это «ограниченной социальной сетью». 

 

Они просили студентов называть их друзей или знакомых из числа тех самых 280 человек. Также им демонстрировались разные видео – от классических комедий до разных научно-популярных и даже музыкальных клипов. По этим и другим критериям при проверке мозговой активности и было определено, что друзья думают одинаково, причём вне всякой зависимости от пола, национальности, этнической группы или возраста.

В целом, дружба является достаточно полезной во всех смыслах. Согласно разным исследованиям, наличие близких людей во многом помогает человеку. Например, при дружеских объятиях и вообще времени, проведённом с приятными людьми, происходит выброс такого вещества, как окситоцин. У него много функций, однако среди главных – влияние на характер. Люди становятся более доверчивыми, чаще проявляют щедрость и великодушие.

На одной волне: Учёные исследовали дружбу

 

Также, если человек занимается спортом вместе с близкими людьми, у него происходит больше выброса эндорфина. В числе его функций свойство обезболивать. Соответственно, при общении с друзьями людям, любящим спорт, будет гораздо легче переносить всяческие нагрузки.

Нельзя забывать, естественно, и о стрессовых ситуациях. Известно, что депрессия влияет на качество работы и вообще деятельность. Соответственно, когда человеку есть, с кем что-то обсудить, поделиться или даже пожаловаться, ему становится гораздо легче. Именно поэтому важно окружать себя понимающими людьми и не отталкивать тех, кто хочет высказаться. Дружба способна порадовать гораздо больше и больше может спасти.

Ирина Летинская
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