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Женщинам необходимы огурцы и носки. Рецепт гарантированного оргазма раскрыт

От Редактора

Женщинам необходимы огурцы и носки. Рецепт гарантированного оргазма раскрыт

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Женщинам необходимы огурцы и носки. Рецепт гарантированного оргазма раскрыт

Сегодня, 14:00
Мировые исследователи не перестают открывать новые моменты, касающиеся успешных интимных занятий. Ученые сообщили, что много факторов должны сойтись в один момент, чтобы женщина получила наивысшее наслаждение, однако дело не только в технике партнера, а еще и в постороннем запахе, а также одежде, присутствующей на теле партнерши.

Женщинам необходимы огурцы и носки. Рецепт гарантированного оргазма раскрыт

 

По сообщению экспертов, занятие сексом является очень тонким процессом, и многие подходят к нему совершенно не с той стороны. Свечи и лепестки роз, без сомнений, вызовут у дамы приятные эмоции, однако о возбуждении здесь речь не идет. Оказалось, что женщины сходят с ума от запаха огурцов и сладостей, если в этот момент она готова полностью отдаться своему партнеру. Немаловажным фактором является и тот момент, когда мужчина действительно является привлекательным для своей избранницы.

Как выяснили специалисты различных учреждений со всего мира, оргазма достигает далеко не каждая девушка, и происходит это значительно реже, чем хотелось бы. Вследствие этого специалисты попытались выяснить, с чем связан данный факт. Как правило, во время занятия сексом многие пары раздеваются полностью, в чем и заключается основная ошибка. Дело в том, что без одежды у женщины пропадает чувство защищенности, она становится уязвимой и несколько закрывается в себе, что и мешает достичь наслаждения и дойти до его пика.

Ученые подытожили, что для наилучшего эффекта парам не следует укутываться во все одеяния, и для девушки достаточно остаться лишь в носках. Тогда удовольствия от процесса партнерша получит максимально много, но зависит все не только от этого. Как выяснилось, значение имеет разнообразие запахов, и подсознательно представительницы прекрасного пола получают удовольствие, если чувствуют микс огурцов и сладостей, но причину этого исследователям пока не удалось выяснить.

Научные деятели также отметили, что не каждый молодой человек может быть интересен большому числу женщин. Для каждой категории и отдельного случая, конечно же, есть свои примеры, но исследования показали, что дамы предпочитают зачастую грустных мужчин, и такие экземпляры ассоциируются у них с ответственностью и умением признавать вину. Еще не менее интересными кандидатами являются любители музыкального разнообразия, но наиболее непонятным оказался тот факт, что желание выйти замуж у девушек возникает, как правило, при виде так называемого «альфа-самца», любящего полюбоваться собственным изображением в зеркале.
Анна Лисичкина
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