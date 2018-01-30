«Синдром Волочковой»: Поклонники голого Тарзана в Instagram не могут разглядеть интимное место

Известный шоу-мен и всенародный любимчик Тарзан, настоящее имя - Сергей Глушко, в очередной раз напомнил о себе. Без всяких стеснений стриптизер по основной профессии наглядно демонстрирует, что скрывать ему на самом деле нечего, поэтому публика смогла наблюдать абсолютно голого артиста во всей красе.

Анна Лисичкина

На официальной странице Тарзана появились провокационные снимки, где он предстал перед публикой не просто полуобнаженным, а совершенно без нижнего белья. Однако среди поклонников знаменитости возникли споры, так ли уж хорош бодибилдер в свои 47 лет. Без всяких сомнений, женская половина общественности оценила красоту и эстетику тела артиста, но некоторые дамы отметили, что в самом интересном месте они могут наблюдать лишь «пустоту», что не очень порадовало девушек. Судя по комментариям, фанаты усомнились, все ли прекрасно в Сергее и нечего ли ему скрывать.Дело в том, что новые кадры были сняты на берегу океана в темное время суток, но профессионального оборудования для фотосессии стриптизер задействовать не стал, и может не просто так. В качестве автора снимков выступила его супруга и певица Наташа Королева, и встревоженные поклонницы успокоились, ведь такие интимные фотографии должны снимать либо близкие люди, либо профессионалы своего дела. В нескольких комментариях прослеживается мнение, что Тарзана приравняли с балериной Анастасией Волочковой, «синдром» которой он подцепил. Речь идет о «голых» снимках, которыми в последнее время знаменитость привлекает к себе внимание. Однако, как подчеркнули пользователи, изображения Сергея Глушко радуют глаз.Отдельно был отмечен тот факт, что из-за некачественного фотоаппарата снимок получился размытым, и самое любопытное место оказалось скрытым под действием лунного сияния. Дамы то и дело сохраняли фотографию, осветляли ее, приближали, но рассмотреть достоинство Тарзана ни у кого не получилось. Артиста назвали провокатором, а его действия нечестными, ведь народу очень интересно, что скрывается под нижним бельем у звезды шоу-бизнеса. Однако, самое сокровенное может рассмотреть лишь супруга стриптизера, а интригу пара создала для собственного удовольствия.Хвалили Сергея за такие фотографии и прекрасную форму практически все комментаторы, что удивило некоторых пользователей. По их словам, даже удивительно, что кадры подобного формата не вызвали гневные отклики и не спровоцировали скандал, как нередко получается у многих знаменитостей на странице. Не является исключением и Анастасия Волочкова, ведь ее фирменный шпагат во всех точках мира, а также обнаженное тело и вываливающаяся грудь нередко становятся поводом для стычек фанатов в комментариях. Тарзан отличился в очередной раз, а не так давно публика смогла рассмотреть его подтянутые ягодицы. Некоторые фанатки подчеркнули, что стриптизер теряет форму и возраст берет свое, но с таким мнением многие не согласились.