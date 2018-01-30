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| | «Синдром Волочковой»: Поклонники голого Тарзана в Instagram не могут разглядеть интимное место

«Синдром Волочковой»: Поклонники голого Тарзана в Instagram не могут разглядеть интимное место

Сегодня, 12:54
Известный шоу-мен и всенародный любимчик Тарзан, настоящее имя - Сергей Глушко, в очередной раз напомнил о себе. Без всяких стеснений стриптизер по основной профессии наглядно демонстрирует, что скрывать ему на самом деле нечего, поэтому публика смогла наблюдать абсолютно голого артиста во всей красе.

 

«Синдром Волочковой»: Поклонники голого Тарзана в Instagram не могут разглядеть интимное место

 

На официальной странице Тарзана появились провокационные снимки, где он предстал перед публикой не просто полуобнаженным, а совершенно без нижнего белья. Однако среди поклонников знаменитости возникли споры, так ли уж хорош бодибилдер в свои 47 лет. Без всяких сомнений, женская половина общественности оценила красоту и эстетику тела артиста, но некоторые дамы отметили, что в самом интересном месте они могут наблюдать лишь «пустоту», что не очень порадовало девушек. Судя по комментариям, фанаты усомнились, все ли прекрасно в Сергее и нечего ли ему скрывать.

Дело в том, что новые кадры были сняты на берегу океана в темное время суток, но профессионального оборудования для фотосессии стриптизер задействовать не стал, и может не просто так. В качестве автора снимков выступила его супруга и певица Наташа Королева, и встревоженные поклонницы успокоились, ведь такие интимные фотографии должны снимать либо близкие люди, либо профессионалы своего дела. В нескольких комментариях прослеживается мнение, что Тарзана приравняли с балериной Анастасией Волочковой, «синдром» которой он подцепил. Речь идет о «голых» снимках, которыми в последнее время знаменитость привлекает к себе внимание. Однако, как подчеркнули пользователи, изображения Сергея Глушко радуют глаз.

Отдельно был отмечен тот факт, что из-за некачественного фотоаппарата снимок получился размытым, и самое любопытное место оказалось скрытым под действием лунного сияния. Дамы то и дело сохраняли фотографию, осветляли ее, приближали, но рассмотреть достоинство Тарзана ни у кого не получилось. Артиста назвали провокатором, а его действия нечестными, ведь народу очень интересно, что скрывается под нижним бельем у звезды шоу-бизнеса. Однако, самое сокровенное может рассмотреть лишь супруга стриптизера, а интригу пара создала для собственного удовольствия.

Хвалили Сергея за такие фотографии и прекрасную форму практически все комментаторы, что удивило некоторых пользователей. По их словам, даже удивительно, что кадры подобного формата не вызвали гневные отклики и не спровоцировали скандал, как нередко получается у многих знаменитостей на странице. Не является исключением и Анастасия Волочкова, ведь ее фирменный шпагат во всех точках мира, а также обнаженное тело и вываливающаяся грудь нередко становятся поводом для стычек фанатов в комментариях. Тарзан отличился в очередной раз, а не так давно публика смогла рассмотреть его подтянутые ягодицы. Некоторые фанатки подчеркнули, что стриптизер теряет форму и возраст берет свое, но с таким мнением многие не согласились.
Анна Лисичкина
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