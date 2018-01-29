"Сексуальные кадры внутри" или "что-то с бедрами". Кому ответила взаимностью Бузова?

Известная поющая ведущая Ольга Бузова, которая максимально прославилась и обрела популярность всего за год, не перестает интриговать своих поклонников. Сейчас фанатов больше всего интересует тот факт, кто же является избранником знаменитости, ведь по ее собственному признанию, место в сердце Ольги уже практически занято.

Анна Лисичкина

Бузова накануне поделилась с журналистами некоторыми фактами из личной жизни, хоть в последний год она перестала действовать подобным образом и не показывает своих спутников, а также воздыхателей публике. Певица призналась, что за долгое время смогла самой себе и подругам признаться в том, что уже готова завязать новые отношения. Более того, в жизни звезды уже есть достойная кандидатура, и этот мужчина подходит под описание «идеального» в понимании Бузовой. "Сексуальные кадры внутри", "Я ответила "да!", - представила на обложке журнала своей фото певица. "Что-то с бедрами?", - спросили подписчики у артистки.Ведущая рассказала, что этот год стал для нее весьма сложным, но уже успел принести много хорошего. На первом месте у знаменитости сейчас стоит работа, и ее песни возглавляют рейтинги, одна за одной. Более того, артистка не перестает публиковать в своем микроблоге фото из путешествий и поездок, а совсем недавно Ольга вернулась из отпуска, который провела в компании с Тимуром Батрутдиновым, вследствие чего возникли слухи о романе знаменитостей.Сама Бузова и ее известный «друг» прокомментировали ситуацию аналогичным образом, и поклонники так и не смогли понять, будет ли продолжение истории Бузовой и Батрутдинова. Ольга лишь отметила, что их «дружба на грани» может превратиться в нечто неожиданное, однако это личное дело звезд, и всему свое время. Тимур также успел высказаться, что за 13 лет дружбы было многое, но отношения артистов так и не переросли в любовь, хотя этот вариант не исключается. Фанаты окончательно запутались и преступили к выяснению деталей, отчего им стало не легче.Оказалось, что за певицей в данный момент ухаживает некий бизнесмен, который подарил своей любимой 3300 роз, превратив жилище звезды в оранжерею. Имя воздыхателя публике названо не было, а других подробностей также не поступало, тем не менее, Ольга уже готова к отношениям, в чем сама и призналась. Бузова не так давно сообщила, что вскоре ответит своему поклоннику взаимностью, и может, именно после этого, общественность узнает об избраннике артистки больше.