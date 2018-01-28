Алла Пугачёва и Филипп Киркоров поразили поклонников своим видом: Компромат от Андрея Разина не удался?

Алла Пугачёва не выходит из поля зрения поклонников. В этот раз тему для обсуждения подкинул поклонникам Примадонны Андрей Разин.





Продюсер некогда популярного бойз-бенда «Ласковый май» Андрей Разин выложил в соцсеть снимок с известными звёздами российской эстрады. На фотокарточке запечатлены Алла Пугачёва, Владимир Пресняков и Филипп Киркоров. Известные артисты настолько непривычно выглядят на фото, датированном 1995 годом, что их с трудом узнали фанаты. Продюсер некогда популярного бойз-бенда «Ласковый май» Андрей Разин выложил в соцсеть снимок с известными звёздами российской эстрады. На фотокарточке запечатлены Алла Пугачёва, Владимир Пресняков и Филипп Киркоров. Известные артисты настолько непривычно выглядят на фото, датированном 1995 годом, что их с трудом узнали фанаты.





Примадонна более двадцати лет назад всё время пыталась похудеть, но ей это удавалось с трудом. На снимке Алла Пугачёва, облачённая в красное платье, улыбается, но поклонники не прошли мимо, отметив, что там она просто ужасно выглядит и два подбородка ей точно не идут.





Подписчики Андрея Разина подчеркнули, что внешний вид Аллы Борисовны на сегодняшний день является идеальным, и она сейчас является в некотором роде даже иконой стиля. Также комментаторы подчеркнули, что «года Пугачёву делают только краше» и сразу видно, что женщина любима и счастлива с Максимом Галкиным.





Также прошлись пользователи сети и по Филиппу Киркорову, тоже прокомментировав, что король российской эстрады в те далёкие девяностые прибывал не в лучшей форме и не отличался особым вкусом в выборе сценических образов. В настоящее время, будучи уже отцом семейства, поп идол миллионов выглядит на отлично и следит за собой. Также прошлись пользователи сети и по Филиппу Киркорову, тоже прокомментировав, что король российской эстрады в те далёкие девяностые прибывал не в лучшей форме и не отличался особым вкусом в выборе сценических образов. В настоящее время, будучи уже отцом семейства, поп идол миллионов выглядит на отлично и следит за собой.





Ранее Алла Пугачёва уже обсуждалась поклонниками певицы Жасмин, которая выложила новогодний снимок с артисткой. На нём Примадонна запечатлена в коротком чёрном приталенном платье, оголяющем грудь и плечи. Дополняют образ высокие сапоги-ботфорты, облегающие стройные ноги звезды.





Находясь в отличной физической форме, Алла Пугачёва постоянно радует поклонников своими образами. То она в коротеньких шортах позирует с Лаймой Вайкуле, то в обществе подруг появляется в молодёжных нарядах. Максим Галкин тоже не устаёт хвастаться перед общественностью внешним видом своей известной жены, обновляя снимки в соцсетях. Буквально несколько месяцев назад поклонники звёздной пары обсуждали фотографию Аллы Пугачёвы в купальнике.



