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Алла Пугачёва и Филипп Киркоров поразили поклонников своим видом: Компромат от Андрея Разина не удался?

От Редактора

Алла Пугачёва и Филипп Киркоров поразили поклонников своим видом: Компромат от Андрея Разина не удался?

Андрей Разин скомпрометировал звёзд.

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| | Алла Пугачёва и Филипп Киркоров поразили поклонников своим видом: Компромат от Андрея Разина не удался?

Алла Пугачёва и Филипп Киркоров поразили поклонников своим видом: Компромат от Андрея Разина не удался?

Сегодня, 12:31
Алла Пугачёва не выходит из поля зрения поклонников. В этот раз тему для обсуждения подкинул поклонникам Примадонны Андрей Разин. 

Алла Пугачёва и Филипп Киркоров поразили поклонников своим видом: Компромат от Андрея Разина не удался?

 

Продюсер некогда популярного бойз-бенда «Ласковый май» Андрей Разин выложил в соцсеть снимок с известными звёздами российской эстрады. На фотокарточке запечатлены Алла Пугачёва, Владимир Пресняков и Филипп Киркоров. Известные артисты настолько непривычно выглядят на фото, датированном 1995 годом, что их с трудом узнали фанаты. 

Примадонна более двадцати лет назад всё время пыталась похудеть, но ей это удавалось с трудом. На снимке Алла Пугачёва, облачённая в красное платье, улыбается, но поклонники не прошли мимо, отметив, что там она просто ужасно выглядит и два подбородка ей точно не идут. 

Подписчики Андрея Разина подчеркнули, что внешний вид Аллы Борисовны на сегодняшний день является идеальным, и она сейчас является в некотором роде даже иконой стиля. Также комментаторы подчеркнули, что «года Пугачёву делают только краше» и сразу видно, что женщина любима и счастлива с Максимом Галкиным. 

Алла Пугачёва и Филипп Киркоров поразили поклонников своим видом: Компромат от Андрея Разина не удался?

 

Также прошлись пользователи сети и по Филиппу Киркорову, тоже прокомментировав, что король российской эстрады в те далёкие девяностые прибывал не в лучшей форме и не отличался особым вкусом в выборе сценических образов. В настоящее время, будучи уже отцом семейства, поп идол миллионов выглядит на отлично и следит за собой. 

Ранее Алла Пугачёва уже обсуждалась поклонниками певицы Жасмин, которая выложила новогодний снимок с артисткой. На нём Примадонна запечатлена в коротком чёрном приталенном платье, оголяющем грудь и плечи. Дополняют образ высокие сапоги-ботфорты, облегающие стройные ноги звезды. 

Находясь в отличной физической форме, Алла Пугачёва постоянно радует поклонников своими образами. То она в коротеньких шортах позирует с Лаймой Вайкуле, то в обществе подруг появляется в молодёжных нарядах. Максим Галкин тоже не устаёт хвастаться перед общественностью внешним видом своей известной жены, обновляя снимки в соцсетях. Буквально несколько месяцев назад поклонники звёздной пары обсуждали фотографию Аллы Пугачёвы в купальнике. 

Алла Пугачёва и Филипп Киркоров поразили поклонников своим видом: Компромат от Андрея Разина не удался?

 

Для многих осталось тайной, зачем же Андрей Разин выложил столь компрометирующее звёзд фото. Обсуждение артистов продолжает набирать обороты, а фотография коменты и лайки.

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