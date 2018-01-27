Молящийся гуманоид и странный ландшафт: На Меркурии живёт инопланетная расса

Виртуальная общественность снова заговорила о том, что Меркурий обитаем. Очередное подтверждение этому обнаружил Скотт Уоринг на одном из фото планеты.





Скотт Уоринг обнаружил на поверхности Меркурия рукотворную гору. Своё открытие виртуальный охотник за НЛО сделал, в очередной раз, просматривая фотографии, полученные уже не существующим аппаратом Messenger. Объект, который привлёк внимание специалиста, напоминает горную возвышенность не природного происхождения. Скотт Уоринг обнаружил на поверхности Меркурия рукотворную гору. Своё открытие виртуальный охотник за НЛО сделал, в очередной раз, просматривая фотографии, полученные уже не существующим аппаратом Messenger. Объект, который привлёк внимание специалиста, напоминает горную возвышенность не природного происхождения.





Подписчики и последователи Скотта Уоринга поддерживают его идею и уверены, что Меркурий хранит множество секретов, которые просто не видны с Земли. Виртуальные разоблачители NASA убеждены, что обратная сторона тёмной планеты скрывает от их любопытного взгляда инопланетные базы и, возможно, целые города.





Уфологи убеждены, что низкое альбедо, мера отражения света телом, Меркурия тоже свидетельствует о его обитаемости. Слой графита, который не даёт планете «светиться» как, к примеру, Луна или Венера, подтверждает уверенность виртуальных специалистов в том, что он создан там намеренно, чтобы скрыть от любопытных глаз местных жителей-меркурианцев.





В подтверждение своей правоты Скотт Уоринг приводит также тот факт, что на тёмной планете имеется слабая атмосфера. Наличие воды также убеждает исследователей в том, что жизнь присутствует на Меркурии. А в подтверждение того, что на близкой к Светилу планете существует инопланетная база, Скотт Уоринг приводит факты частого наблюдения в этом районе НЛО, которые то заправляются от Солнца, то просто сквозь него проходят.





Ранее искатели инопланетного сообщали о том, что на поверхности Меркурия обнаружена фигура молящегося гуманоида. Этот неподтверждённый официальными источниками объект тоже обнаружили на снимках исследовательского аппарата Messenger. Ранее искатели инопланетного сообщали о том, что на поверхности Меркурия обнаружена фигура молящегося гуманоида. Этот неподтверждённый официальными источниками объект тоже обнаружили на снимках исследовательского аппарата Messenger.



