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| | Учёные нашли сенсационный метод поиска гуманоидов: Почему наука не видит пришельцев?

Учёные нашли сенсационный метод поиска гуманоидов: Почему наука не видит пришельцев?

Сегодня, 12:43
Поиск внеземных цивилизаций – задача, которая не покидает умы учёных уже не одно десятилетие. 24 января ряд специалистов опубликовал в журнале Science Advances статью о новых признаках, по которым можно определить, обитаема ли планета. 

Учёные нашли сенсационный метод поиска гуманоидов: Почему наука не видит пришельцев?

 

Сопоставив ряд имеющихся данных, учёные из Вашингтонского университета пришли к выводу, что метод поиска инопланетных цивилизаций по наличию на возможно обитаемой планете кислорода значительно устарел. Специалисты пришли к выводу, что жизнь может использовать для своего развития и другие газы, такие как углекислый газ и метан, без примеси угарного газа. 

Джошуа Криссансен-Тоттон, один из авторов исследования, рассказал, что его команда единомышленников предлагает искать маркер, который укажет на химический состав возможной атмосферы, далёкий от равновесия. Именно такая смесь нуждается в постоянном пополнении своего состава при помощи живых организмов и их жизнедеятельности. Учёные уверены, что стоит обращать внимание на космические объекты, если состав метана в их атмосфере составляет хотя бы 0,1%, наличие же этого химического элемента в 1% является верным признаком обитаемости планеты. 

 

Углекислый газ, как указатель жизни, тоже играет в поиске важную роль. Дело в том, что он является в некотором смысле противоположностью метана. Благодаря двум атомам кислорода в молекуле СО2 углерод доведён до максимальной степени окисления. В молекуле же CH4 этот элемент не только не окислен, но и сам выступает в роли окислителя водорода. 

На добавление маркера поиска в список к уже имеющимся учёных натолкнула мысль о взятии за образец возможной обитаемости модель бекислородной Земли, когда жизнь на нашей планете только зарождалась. Также авторы уверены, что именно отсутствие угарного газа при наличие метана и углекислого газа является явным признаком чьей-то жизнедеятельности. Авторы открытия возлагают большие надежды на запуск в космос телескопа нового поколения «Джеймс Уэбб» или сокращённо JWST. 

Учёные нашли сенсационный метод поиска гуманоидов: Почему наука не видит пришельцев?

 

Ранее группа учёных предположила, что, не смотря на все попытки найти обитаемые планеты и инопланетную жизнь, земные жители просто не видят «братьев по разуму», так как используют не те методы связи с ними. Предположения о том, что на других планетах есть световое загрязнение, как на Земле, продержалось не долго. Специалисты отметили, что данный факт на нашей планете явление довольно таки новое и не вариант, что оно может присутствовать на других обитаемых объектах Вселенной. Может быть, разумная цивилизация продвинулась настолько вперёд, что смогла побороть этот фактор.

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