Учёные нашли сенсационный метод поиска гуманоидов: Почему наука не видит пришельцев?

Поиск внеземных цивилизаций – задача, которая не покидает умы учёных уже не одно десятилетие. 24 января ряд специалистов опубликовал в журнале Science Advances статью о новых признаках, по которым можно определить, обитаема ли планета.





Сопоставив ряд имеющихся данных, учёные из Вашингтонского университета пришли к выводу, что метод поиска инопланетных цивилизаций по наличию на возможно обитаемой планете кислорода значительно устарел. Специалисты пришли к выводу, что жизнь может использовать для своего развития и другие газы, такие как углекислый газ и метан, без примеси угарного газа. Сопоставив ряд имеющихся данных, учёные из Вашингтонского университета пришли к выводу, что метод поиска инопланетных цивилизаций по наличию на возможно обитаемой планете кислорода значительно устарел. Специалисты пришли к выводу, что жизнь может использовать для своего развития и другие газы, такие как углекислый газ и метан, без примеси угарного газа.





Джошуа Криссансен-Тоттон, один из авторов исследования, рассказал, что его команда единомышленников предлагает искать маркер, который укажет на химический состав возможной атмосферы, далёкий от равновесия. Именно такая смесь нуждается в постоянном пополнении своего состава при помощи живых организмов и их жизнедеятельности. Учёные уверены, что стоит обращать внимание на космические объекты, если состав метана в их атмосфере составляет хотя бы 0,1%, наличие же этого химического элемента в 1% является верным признаком обитаемости планеты.





Углекислый газ, как указатель жизни, тоже играет в поиске важную роль. Дело в том, что он является в некотором смысле противоположностью метана. Благодаря двум атомам кислорода в молекуле СО2 углерод доведён до максимальной степени окисления. В молекуле же CH4 этот элемент не только не окислен, но и сам выступает в роли окислителя водорода. Углекислый газ, как указатель жизни, тоже играет в поиске важную роль. Дело в том, что он является в некотором смысле противоположностью метана. Благодаря двум атомам кислорода в молекуле СО2 углерод доведён до максимальной степени окисления. В молекуле же CH4 этот элемент не только не окислен, но и сам выступает в роли окислителя водорода.





На добавление маркера поиска в список к уже имеющимся учёных натолкнула мысль о взятии за образец возможной обитаемости модель бекислородной Земли, когда жизнь на нашей планете только зарождалась. Также авторы уверены, что именно отсутствие угарного газа при наличие метана и углекислого газа является явным признаком чьей-то жизнедеятельности. Авторы открытия возлагают большие надежды на запуск в космос телескопа нового поколения «Джеймс Уэбб» или сокращённо JWST.



