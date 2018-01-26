Учёные нашли сенсационный метод поиска гуманоидов: Почему наука не видит пришельцев?

Сопоставив ряд имеющихся данных, учёные из Вашингтонского университета пришли к выводу, что метод поиска инопланетных цивилизаций по наличию на возможно обитаемой планете кислорода значительно устарел. Специалисты пришли к выводу, что жизнь может использовать для своего развития и другие газы, такие как углекислый газ и метан, без примеси угарного газа.
Углекислый газ, как указатель жизни, тоже играет в поиске важную роль. Дело в том, что он является в некотором смысле противоположностью метана. Благодаря двум атомам кислорода в молекуле СО2 углерод доведён до максимальной степени окисления. В молекуле же CH4 этот элемент не только не окислен, но и сам выступает в роли окислителя водорода.
Ранее группа учёных предположила, что, не смотря на все попытки найти обитаемые планеты и инопланетную жизнь, земные жители просто не видят «братьев по разуму», так как используют не те методы связи с ними. Предположения о том, что на других планетах есть световое загрязнение, как на Земле, продержалось не долго. Специалисты отметили, что данный факт на нашей планете явление довольно таки новое и не вариант, что оно может присутствовать на других обитаемых объектах Вселенной. Может быть, разумная цивилизация продвинулась настолько вперёд, что смогла побороть этот фактор.