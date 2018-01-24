Раздражение, страх забвения и отказ: Ольгу Бузову унизили в самолете

Известная телеведущая завершила свой отдых в Таиланде и решила вернуться домой. Но наплыв туристов на этот момент пришелся в таком формате, что Бузовой не хватило билета в бизнес-класс. Даже не сомневаясь, что сейчас вопрос уладится, поющая ведущая обратилась к персоналу экипажа, чтобы ей уступили место. Но не тут-то было: на просьбу стюардесс освободить место для Ольги Бузовой трое пассажиров со смехом ответили отказом, а один и вовсе спросил: «Кто это такая?».

Звезда была унижена, ей пришлось весь полет провести в эконом-классе с обычными туристами. Примечательно, что просьба уступить место телеведущей не сопровождалась предложением компенсировать неудобства, что было бы, как минимум логично и корректно при обращении к пассажирам.За время отдыха у Бузовой произошло несколько важных событий. В Таиланде она отпраздновала свой 32-й день рождения, с которым ее поздравляли поклонники и участники проекта «Дом-2». А также звезда закрыла собственный аккаунт в Instagram, который являлся не только одним из средств ее общения с поклонниками, но и приносил хороший доход. Посты и реклама на странице Бузовой оцениваются в 250 тысяч рублей, а, учитывая, что ведущая является лидером по количеству подписчиков, обогнав даже американскую звезду Ким Кардашьян. Напомним, что на Бузову подписано почти 12 миллионов пользователей.Что послужило причиной такого поступка Ольга пока не рассказала, хотя по предположению пользователей, ее раздражают хейтеры, которые критикуют Бузову на каждом шагу и сравнивают с новой возлюбленной ее бывшего мужа Анастасией Костенко. В любом случае, чтобы добровольно лишиться стабильного и немалого дохода, нужно иметь либо очень весомые причины, либо сделать это можно под влиянием нервного срыва, что вполне возможно с эмоциональной Бузовой. Ясно одно - звезда не смогла долгое время существовать в «социальном вакууме», который она себе устроила и практически на следующий день ее страница уже снова появилась во всеобщем доступе.Несколько объясняет «возвращение» знаменитости тот факт, что она сама некоторое время назад откровенничала с поклонниками о самом большом страхе в своей жизни. Оказалось, Бузову не миновала главная фобия всех творческих людей - страх забвения. Она заявила, что гордится всеми своими ошибками и достижениями, ей не стыдно за свои поступки, потому что это ее жизнь, по которой она идет, гордо подняв голову, а для многих и это недоступно. Поэтому они регулярно взламывают ее телефон, пишут о ней гадости в соцсетях, или просто завидуют.