"Полный набор": Рэпер Мот показал новорожденного сына

У рэпера Мота родился сын. О пополнении в семействе 27-летний певец, настоящее имя которого Матвей Мельников, сообщил на своей странице в Instagram. По словам Мота, теперь у него «полный набор». Артист поблагодарил супругу, Марию, за сына, назвав её самой лучшей женой и любимой мамой.

Фанаты рэпера порадовались за него. Тем более, что это первый ребёнок у артиста. Малышу пожелали счастья и здоровья, заявив, что чета Мельниковых станут самыми лучшими родителями. Про то, что в семействе будет такое важное событие, информация появилась в середине осени 2017 года.В проникновенном клипе артиста на композицию «Когда исчезнет слово» появилась Мария с заметно округлившимся животом. Тогда же она и написала в Instagram, что сильно переволновалась, но верила, что из её возлюбленного получится лучший отец. К слову, интересно, что пара и познакомилась в своё время через социальную сеть – Мот написал Марии потому, что его заинтересовал её аккаунт.

Ирина Летинская

У кого ещё из медийных персон недавно было пополнение в семействе? 21 января стало известно о рождении девочки у министра здравоохранения Латвии Анды Чакши. У чиновницы уже есть двое детей, сыновья. Про свою беременность Чакша рассказала в середине лета 2017 года, а в декабре ушла в декрет, но уже сообщила, что скоро вернётся на работу. Отцом ребёнка является врач Иво Тераудс, свадьба с которым была у министра здравоохранения 9 января.17 января появилась информация о появлении первого сына у российского боксёра Дениса Лебедева, который является чемпионом мира по версии WBA по пункту «первая тяжёлая весовая категория». Стоит отметить, что это уже четвёртый ребёнок у спортсмена – у него есть уже три дочери. Однако отдельно Лебедев занимается и воспитанием сына брата, поскольку последнего давно нет в живых.Наконец, 16 января о пополнении в семействе сообщила светская львица и модель Ким Кардашьян. Родить девочку ей помогла суррогатная мать. У пары уже есть двое детей, которых знаменитость выносила самостоятельно, но когда они супругом, певцом Канье Уэстом, захотели третьего, то оказалось, что это будет слишком большой риск. Ким Кардашьян слишком тяжело перенесла беременности. Кто именно помогал звёздному семейству в рождении ребёнка, тщательно скрывается. Однако есть информация, что эта женщина получала каждый месяц 4,5 тысячи долларов.