Отсутствие подарков, прилежная учеба и планы на будущее: Песков рассказал о вкладе в демографию РФ

Согласно имеющимся сведениям у заместителя руководителя АП и пресс-секретаря президента России Владимира Путина пятеро детей. Поэтому, по его мнению, он уже внес свою лепту в решение демографической проблемы в РФ.

Отвечая на вопрос, ведущей канала «Россия 1» во время программы «Действующие лица с Наилей Аскер-заде», касаемо планирования пополнения в семье Песков сказал, что у него немало детей, поэтому свою лепту в решение демографической проблемы в стране он уже внес. А так как дети со временем подрастают, то соответственно увеличиваются запросы и потребности. И уточнил, что, по его мнению, наследников у него ныне предостаточно. У Пескова три сына (Николай, Мик, Дени) и две дочери (Елизавета, Надежда) после браков с Анастасией Будённой, Екатериной Солоцинской, Татьяной Навка. Первенцем был Николай девяностого года рождения, а самая младшая дочь Надежда родилась в 2014 году. Отвечая на вопрос, ведущей канала «Россия 1» во время программы «Действующие лица с Наилей Аскер-заде», касаемо планирования пополнения в семье Песков сказал, что у него немало детей, поэтому свою лепту в решение демографической проблемы в стране он уже внес. А так как дети со временем подрастают, то соответственно увеличиваются запросы и потребности. И уточнил, что, по его мнению, наследников у него ныне предостаточно. У Пескова три сына (Николай, Мик, Дени) и две дочери (Елизавета, Надежда) после браков с Анастасией Будённой, Екатериной Солоцинской, Татьяной Навка. Первенцем был Николай девяностого года рождения, а самая младшая дочь Надежда родилась в 2014 году.

Наилей Аскер-заде уточнила дату последнего подарка жене, которая по имеющимся сведениям по большим праздникам преподносит супругу часы. Заместитель руководителя АП сознался, что давненько не делал Татьяне Навке подарков. Но вскоре, уже в ближайшие пару дней, ему предстоит выбрать очередной презент супруге. Добавив, что о цветах жене он не забывает и вручает их постоянно. Параллельно, пресс-секретарь Путина поблагодарил ведущую за своевременное напоминание касаемо подарков.

Как утверждает его сын Мики, если нужно, Песков - суровый отец, правда, не очень, а лишь по необходимости. В свою очередь сам родитель, уточнил, что происходит это по мере надобности, в частности касаемо успешной учебы. С его слов, сына приходится заставлять читать литературу, так как у большинства детей на уме только гаджеты, а вот желание читать отсутствует.

Песков также сознался, что школу, к глубочайшему сожалению, в которой учатся дети, не посещает по причине отсутствия свободного времени. Так на собрании родителей у Мики ему довелось побывать лишь один раз, когда тот был во втором классе, тогда как ныне сын уже в восьмом. Из-за этого смутными выглядят перспективы прихода Пескова на выпускной вечер сына. И тут многое, со слов отца, зависит от оценок Мики, так как время не стоит на месте, и уже не за горами сдача единого государственного экзамена и выбор вуза.

Януш Серпнень