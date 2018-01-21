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Киска в шпагате: Зачем Волочкова покупает сама себе цветы?

От Редактора

Киска в шпагате: Зачем Волочкова покупает сама себе цветы?

Традиционная поза на все случаи жизни.

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| | Киска в шпагате: Зачем Волочкова покупает сама себе цветы?

Киска в шпагате: Зачем Волочкова покупает сама себе цветы?

Сегодня, 13:00
Не изменяя своим обычаям даже на собственный день рождения, известная балерина Анастасия Волочкова перед подписчиками в Instagram растянулась в поперечном шпагате на фоне огромной корзины роскошных белых роз, держа в руках пушистого домашнего любимца. Как отметила сама виновница торжества, она рада повеселить своих фанатов и всегда с ними искренняя. Не желая после проведённого отдыха на Мальдивах сильно тратиться на торжество, Волочкова свой день провела довольно скромно в узком кругу самых близких и дорогих людей.

Киска в шпагате: Зачем Волочкова покупает сама себе цветы?

 

Однако не все считают, что балерина откровенна со своими подписчиками. Некоторые полагают, что она просто-напросто занимается "показухой", покупая сама себе букеты цветов и выдавая это всё за некое внимание со стороны. Хейтеры не остались в стороне от такого события и "расщедрились" в очередной раз на критику её фигуры и внешности, сравнивая Анастасию с портовым грузчиком и бодибилдером.

В последнее время отношение общественности к Волочковой в большинстве ухудшилось. Все попытки звезды сцены "показать класс" заканчиваются провалом. Так в ноябре прошлого года, когда Анастасия посетила перинатальный центр, на неё обрушился шквал обвинений в том, что она грубо пиарится. Упреки были и на то, что та находится в больнице без спецодежды, а это просто недопустимо, учитывая её профиль.

Тем не менее особое внимание у неравнодушной публики всегда вызывают позы балерины, к которым она прибегает для съёмок. Значительной части фолловеров бесконечные поперечные шпагаты Волочковой порядком надоели. Тем более, что многие из поз выглядят очень пошло и вульгарно. Поэтому комментарии под такими фото пестрят высказываниями в которых пользователи выражают своё негодование и возмущение от однообразия и нелепости показушных демонстраций гибкости и растяжки, тем более, что к такому позированию балерина прибегает в каждом удобном случае, не смотря где она находится и в каком месте.

Безусловно, что своеобразная натура и оригинальное поведение известной личности будет всегда вызывать в обществе некий резонанс. Впрочем, в этом есть некая прелесть, которая отличает публичную жизнь от обыденной.
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