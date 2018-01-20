Бузова опубликовала снимок с НЛО: Пришельцы или пиар?

Накануне перед Днём рождения, когда Ольга с подругами тщательно готовилась к торжеству, приводя внешность в порядок и получая массу удовольствия от различных косметических процедур, за ними наблюдали представители инопланетных цивилизаций. Так на одном из снимков опубликованных в Instagram, Бузова, видимо сама того не подозревая, смогла запечатлеть летающую тарелку. Причём её очертания были классическими для инопланетного транспорта и спутать с чем-то другим этот объект было нельзя. Напомним, что сейчас телеведущая находится далеко от Родины в одной из провинций Таиланда, куда поехала отдохнуть на заслуженный отпуск.

Подписчики, глядя на фотографию, сразу заметили НЛО позади певицы. Однако многие посчитали это фотошопом, так как попросту не могли поверить в такую необыкновенную случайность. Тем не менее Бузова ни на один комментарий так и не ответила, а загадочный инопланетный транспорт в кадре всё больше будоражит всех неравнодушных.

Впрочем, не только певица этим удивила своих подписчиков. В этот праздничный день она презентовала свою новую песню, выложив фрагмент исполнения в небольшом видеоролике на своей страничке в Instagram. Трек в значительной мере имеет очень романтичный смысл и сам по себе очень мелодичный и спокойный. Всего за час он успел набрать более 70 тыс. просмотров и продолжает стремительно набирать обороты. Отметим, что эта композиция очень понравилась поклонникам Бузовой, чем они поспешили поделиться рядом с постом, выражая свои слова восхищения. Выход сингла был специально приурочен ко дню рождения, как некая счастливая традиция, поэтому исполнительница очень волнуется и просит всячески её поддержать.А пока пользователи сети слушают композицию и делятся впечатлениями, Ольга во всю отрывается на своём торжестве. С самого утра её близкие друзья устраивали для певицы различные весёлые конкурсы, дарили подарки, объятия и слова поздравления. Так большим и приятным сюрпризом для неё стал подарок с бриллиантом, о котором Бузова всегда мечтала и теперь очень признательна подругам. А вот интригующий всех, присутствующий там Тимур Батрутдинов, пока ничем особенным не отличился и пока его поздравления остаются в секрете.