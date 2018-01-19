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42 кг и больничная койка: Костенко довела себя до истощения

От Редактора

42 кг и больничная койка: Костенко довела себя до истощения

О споре вокруг поведения модели.

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| | 42 кг и больничная койка: Костенко довела себя до истощения

42 кг и больничная койка: Костенко довела себя до истощения

Сегодня, 13:14
Модель Анастасия Костенко, являющаяся супругой футболиста Дмитрия Тарасова, рассказала о последствиях жёсткой диеты. Так девушка решила ответить тем, кто раскритиковал её за ношение меховой куртки.

42 кг и больничная койка: Костенко довела себя до истощения

 

Анастасия Костенко вчера, 18 января, опубликовала на странице в Instagram эффектный снимок, в подписи под которым утверждала, что у каждой девушки должна быть вещь с отделкой из натурального меха. Пост носил рекламный характер, однако слова модели сильно возмутили подписчиков.

В целом, большая часть интернет-пользователей воспринимает Анастасию Костенко, как разлучницу «тарабузиков», считая, что девушка делает себе пиар. Соответственно, и комментарии в подписях под фото модели в Instagram достаточно часто несут негативный характер. Знаменитость критикуют практически за любое движение, хотя, справедливости ради, защитники у неё тоже есть.

Однако пост о мехах вызвал настоящий ажиотаж. Подписчики возмутились, что Анастасия Костенко так легко говорит об этом, ведь для такой одежды убивают животных, что не является обязательным, ведь «из прихоти».

Поклонники приводили примеры многих знаменитостей, которые показательно отказывались носить меха, рассуждая, что и искусственная отделка ничуть не хуже, в ней можно хорошо выглядеть и так далее. Анастасию Костенко стали просить одуматься, а некоторые даже заявили, что она призывает к «живодёрству».

 

Неожиданно модель решила ответить на такие выпады, опубликовав новый пост. Анастасия Костенко подчеркнула, что такой реакции на свои слова она не ожидала. Знаменитость отметила, что она прекрасно понимает бессмысленность спора, поскольку у всех своя точка зрения.

Однако она рассказала, что в период с 2012 по 2015 год не ела мяса. Девушка подчеркнула, что хотела обещанной многими «лёгкости», ярких снов и здорового вида. Однако появилась только первая, причём не так, как она хотела. Модель стала весить 42 килограмма, а в больнице ей рассказали о проблемах, возникших из-за этого. Анастасия Костенко подчеркнула, что в итоге она всё-таки не стала вегетарианкой. Девушка ест курицу, не воспринимая, впрочем, никаких других видов мяса.

Однако подписчики не восприняли такой пост модели, как полноценный ответ. Они поразились, как Анастасия Костенко может сравнивать употребление мяса, что является некоторой необходимостью, поскольку еда, и ношение меха. Без последнего можно обойтись. Соответственно, модели ничего доказать не удалось, и вердикт в её отношении от интернет-пользователей положительным не был.
Ирина Летинская
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