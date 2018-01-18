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Детройтский метеорит поразил мощностью взрыва: Обнаружены последствия катастрофы

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Детройтский метеорит поразил мощностью взрыва: Обнаружены последствия катастрофы

Метеор посетил Детройт.

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Детройтский метеорит поразил мощностью взрыва: Обнаружены последствия катастрофы

Сегодня, 13:11
Метеор посетил Детройт.

Детройтский метеорит поразил мощностью взрыва: Обнаружены последствия катастрофы

 

Примечательное событие 16 января могли наблюдать жители сразу нескольких американских штатов близ Мичигана и даже в Канаде. Ночное небо города Нью-Хейвен засияло мощной вспышкой. Космический объект, достигавший в диаметре приблизительно до одного метра, глубоко проник в атмосферу нашей планеты. Однако скорость его уже была не так велика и составила около 45 тыс. км/ч. Тем не менее попав в плотные слои атмосферы, этот метеор вызвал значительной силы взрыв. Специалисты уточнили, что его интенсивность можно сравнить со взрывом 100 тонн тротила. Поэтому последовала, хоть и слабая, но ударная волна и громкое звуковое сопровождение напоминающие гром от разряда молний.

Такая космическая неожиданность сильно напугала местных жителей. Впрочем, более чем испугом это природное явление навредить не смогло. Может маленькие части от метеора и разлетелись по поверхности земли, но никаких повреждений или жалоб со стороны горожан не замечено. Хотя по данным национальной метеорологической службы Соединённых Штатов, было зафиксировано землетрясение магнитудой в 2 балла.

Детройтский метеорит поразил мощностью взрыва: Обнаружены последствия катастрофы

 

Учёные утверждают, что каждые сутки на Землю падают порядка 6 тонн осколков астероидов. Это в сумме выходит 2 тыс. тонны в год. Большинство из этих "камней" имеют мизерную массу от нескольких грамм до нескольких килограмм. Правда встречаются и большие фрагменты, такие как один из самых массивных - метеорит Гоба. Он был найден ещё в 1920 году африканским фермером в Намибии. Вес этого гиганта составил 66 тонн, а объём достигал девяти кубических метров. Сейчас Гоба находится на месте своего падения и с 1955 года объявлен как национальный памятник.

Детройтский метеорит поразил мощностью взрыва: Обнаружены последствия катастрофы

 

А вот самый, пожалуй, необычный из представителей метеоров обнаружен в окрестностях Египта в 1996 году. Это уникальное космическое тело с экзотическим именем Гипатия включает в себя такие минеральные соединения, которые вообще отсутствуют в нашей Солнечной системе. Весьма специфические сочетания углерода в этом обломке когда-то были главными компонентами межзвёздной пыли формировавшейся задолго до зарождения нашей Солнечной системы. Эксперты предполагают, что тело метеора Гепатия при температуре -196 градусов по Цельсию и прилетело к нам на Землю из пояса Койпера.
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