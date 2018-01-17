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Крупнейшая затопленная пещера обнаружена в Мексике: Что скрывается на дне находки?

От Редактора

Крупнейшая затопленная пещера обнаружена в Мексике: Что скрывается на дне находки?

Артефакты, рельеф и тайна.

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| | Крупнейшая затопленная пещера обнаружена в Мексике: Что скрывается на дне находки?

Крупнейшая затопленная пещера обнаружена в Мексике: Что скрывается на дне находки?

Сегодня, 12:35
Исследователи сообщили важную новость для научного мира и всего человечества, касающуюся новых сведений о первых людях в Америке. Речь идет о затопленной пещере, обнаруженной в Мексике, и главной новостью стал факт присвоения данной системе статуса наибольшей в мире среди подобных объектов, что не касается сухопутных пещер.

Крупнейшая затопленная пещера обнаружена в Мексике: Что скрывается на дне находки?

 

До настоящего времени существовал определенный список пещер, открытых исследователями, но отдельно затопленные системы не выносились. Ученым удалось выяснить, что крупнейшей из пещер затопленного типа до настоящего времени была Окс-Бель-Ха, которая также является мексиканской, однако сведения были изменены накануне. Пещеры под названиями Сак-Актун и Дос Охос расположены поблизости и до этого времени были выделены как отдельные объекты, но эксперты смогли сделать неожиданные выводы.

По словам ученых, они проводили научную деятельность относительно изучения данных пещерных систем около десяти месяцев, и за это время был выяснен непредвиденный факт. Оказалось, две пещеры соединены между собой, и раньше этого не удавалось понять, ведь обе из них затоплены. Теперь стало ясно, что Сак-Актун и Дос Охос представляют собой нечто единое целое общей протяженностью 347 километров, поэтому выделена новая пещерная система, наибольшая в мире из затопленных.

Крупнейшая затопленная пещера обнаружена в Мексике: Что скрывается на дне находки?

 

Обычно происходит так, что в случае близкого расположения и имеющейся точки соединения две пещеры объединяются в одну. В таком случае объект получает название той, что имеет больший размер, и в данном случае речь идет о Сак-Актун. Именно так и будет называться наибольшая во всем мире пещерная система. Также ученые отметили, что данный археологически важный объект несет в себе не только статус крупнейшего. На глубине могут скрываться данные и некоторые свидетельства о первых американских поселенцах, а также о народе майя.

Крупнейшая затопленная пещера обнаружена в Мексике: Что скрывается на дне находки?

 

Как подчеркнули исследователи, они проделали немало работы, чтобы выяснить истинное происхождение пещерной системы и родство двух объектов. В настоящее время идет подготовка к новым экспедициям, которые будут направлены уже на поиски реликвий и других вещей, принадлежащих древним людям. Пока не ясно, как будет происходить данный процесс, однако для научной среды исследования весьма важны, а человечество может узнать много нового о своих предках и их жизни.
Анна Лисичкина
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