Земля переместится в другую галактику: Катастрофа неизбежна

Земля сменит местоположение из-за объединения Млечного пути и Андромеды.





Астрономы пришли к выводу, что в будущем Солнечная система может переместиться в другую Галактику. Специалисты утверждают, существует вероятность того, что Млечный путь и Андромеда соединятся и станут одним целым. Таким образом, местоположение Земли переместиться в Андромеду. Произойдет это не раньше, через пять миллиардов лет.





Давно известно, что расстояние между Млечным путем и Андромедой постепенно сокращается. Гравитация систем способствует быстрому потоку скопления звезд в нашу сторону, что может нести в себе опасность для человечества. Однако расстояние между звездами достаточно большое, поэтому вероятнее всего, на Земле это никак не скажется. По некоторым данным, слияние двух галактик может произойти не через пять миллиардов лет, а намного раньше.





Международная группа ученых спешит успокоить общественность, перемещение по галактикам не будет нести в себе негативные последствия для человечества. Причиной слияния Андромеды с нашей Солнечной системой являются гравитационные волны. По этой же причине Земля постепенно сближается с Солнцем, что действительно является опасным. По сообщению ученых, в какой-то момент расстояние до Солнца станет экстремально коротким, и наша планета будет сожжена. Опасность от соединения двух Солнечных систем состоит только в том, что местоположение нашей планеты может оказаться ближе к Красному гиганту. Под его влиянием на Земле будет уничтожено все живое.





Осознавая масштабы катастрофы, астрофизики со всего мира разрабатывают идеи по спасению человечества и даже искусственного отдаления нашей планеты от Солнца. Физик из Швейцарии Мичислав Таубе уже предложил способ передвинуть Землю. По его замыслу, необходимо построить колоны, высотой 20 километров и разместить на их вершине термоядерные реактивные двигатели. Такая высота необходима для того, чтобы потоки воздуха уходили высоко в атмосферу. Благодаря этому, считает ученый, есть шансы удалиться от Солнца на безопасное расстояние.





На данный момент физик ведет расчеты по количеству необходимых колон, также необходимо рассчитать мощность каждого двигателя. Трудность заключается в том, что для такого перемещения необходимо большое количество гелия. Земля не обладает такими ресурсами, поэтому необходимо найти способ доставить гелий с Юпитера или другой планеты.

Ольга Майская