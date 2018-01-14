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Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

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НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

От Редактора

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

НЛО продолжают «выходить из тени».

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НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

Вчера, 17:26
Тема НЛО и вторжения всё чаще обсуждается жителями Земли. Специалисты полагают, что ярким примером постепенного захвата планеты является частая фиксация инопланетных кораблей в различных точках мира. 

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

 

В США телезрители канала KOIN 6 в прямом эфире увидели полёт НЛО в ночном небе над городом Портленд. В студии велось обычное обсуждение новостей между телеведущими, а сзади на большом экране транслировались различные виды в режиме онлайн. Как вдруг камера оператора показала вид вечернего Портленда, на фоне которого в ночном небе быстро перемещался светящийся объект. Просмотрев видео уже после эфира, ведущие новостей признались, что НЛО выглядит реалистично и очень пугающе. 

12 января жители Техаса стали свидетелями странного явления, над поляной несколько минут подряд летал загадочный объект, напоминающий по форме мясорубку или кухонный комбайн. Огромный серый НЛО совершал над местностью странные манёвры, как будто пилот учился водить летательный аппарат. Очевидцы выложили видео на YouTube, однако пользователи во мнениях разошлись. Одни утверждали, что пугающий корабль реален, а другие уверяли, что перед ними искуснейший монтаж. 

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

 

Фотограф из Аризоны умудрился заснять космолёт пришельцев в небе над самым секретным объектом США «Зоной 51». По словам очевидца, он приехал в пустыню Невады для ряда песчаных пейзажей, однако его внимание привлёк НЛО, светящийся зеленоватым светом. Судя по расположению объекта, он взлетел именно с территории военной базы. 

Наблюдали НЛО и местные жители британского города Бейсингсток. Выйдя после работы на улицу, несколько офисных работников обнаружили на звёздном небе стремительно передвигающиеся летательные объёкты явно неземного происхождения. Несколько светящихся объектов как будто показывали удивлённым землянам все чудеса инопланетной виртуозности в управлении космолётами. Выполнив очередной вираж, НЛО исчезли из виду. 

 

В Индии, стране, где НЛО наблюдаются очень редко, за полётом внеземного аппарата следили 1800 человек. Огненный космолёт, по словам учёного Питера Давенпорта, не имел ни характерного «палёного» запаха, ни шума двигателей. А вот эксперты из MUFON вообще объявили аппарат уникальным, так как ранее на своей практики нигде не наблюдали подобного. 

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

 

Всё больше специалистов в последнее время всё увереннее заявляют о том, что правительство США скрывает правду об инопланетянах от жителей не только своей страны, но и всего мира. Марк Родригер, резидент и научный директор Центра исследований НЛО Дж. Аллена Хайнека, уверен, что в правительственных кругах существует специальная программа, которая регулирует поведение служб с информацией об инопланетном. Также стало известно, что на изучение НЛО США потратило более 20 миллионов долларов.

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