НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

Тема НЛО и вторжения всё чаще обсуждается жителями Земли. Специалисты полагают, что ярким примером постепенного захвата планеты является частая фиксация инопланетных кораблей в различных точках мира.





В США телезрители канала KOIN 6 в прямом эфире увидели полёт НЛО в ночном небе над городом Портленд. В студии велось обычное обсуждение новостей между телеведущими, а сзади на большом экране транслировались различные виды в режиме онлайн. Как вдруг камера оператора показала вид вечернего Портленда, на фоне которого в ночном небе быстро перемещался светящийся объект. Просмотрев видео уже после эфира, ведущие новостей признались, что НЛО выглядит реалистично и очень пугающе. В США телезрители канала KOIN 6 в прямом эфире увидели полёт НЛО в ночном небе над городом Портленд. В студии велось обычное обсуждение новостей между телеведущими, а сзади на большом экране транслировались различные виды в режиме онлайн. Как вдруг камера оператора показала вид вечернего Портленда, на фоне которого в ночном небе быстро перемещался светящийся объект. Просмотрев видео уже после эфира, ведущие новостей признались, что НЛО выглядит реалистично и очень пугающе.





12 января жители Техаса стали свидетелями странного явления, над поляной несколько минут подряд летал загадочный объект, напоминающий по форме мясорубку или кухонный комбайн. Огромный серый НЛО совершал над местностью странные манёвры, как будто пилот учился водить летательный аппарат. Очевидцы выложили видео на YouTube, однако пользователи во мнениях разошлись. Одни утверждали, что пугающий корабль реален, а другие уверяли, что перед ними искуснейший монтаж.





Фотограф из Аризоны умудрился заснять космолёт пришельцев в небе над самым секретным объектом США «Зоной 51». По словам очевидца, он приехал в пустыню Невады для ряда песчаных пейзажей, однако его внимание привлёк НЛО, светящийся зеленоватым светом. Судя по расположению объекта, он взлетел именно с территории военной базы. Фотограф из Аризоны умудрился заснять космолёт пришельцев в небе над самым секретным объектом США «Зоной 51». По словам очевидца, он приехал в пустыню Невады для ряда песчаных пейзажей, однако его внимание привлёк НЛО, светящийся зеленоватым светом. Судя по расположению объекта, он взлетел именно с территории военной базы.





Наблюдали НЛО и местные жители британского города Бейсингсток. Выйдя после работы на улицу, несколько офисных работников обнаружили на звёздном небе стремительно передвигающиеся летательные объёкты явно неземного происхождения. Несколько светящихся объектов как будто показывали удивлённым землянам все чудеса инопланетной виртуозности в управлении космолётами. Выполнив очередной вираж, НЛО исчезли из виду.





В Индии, стране, где НЛО наблюдаются очень редко, за полётом внеземного аппарата следили 1800 человек. Огненный космолёт, по словам учёного Питера Давенпорта, не имел ни характерного «палёного» запаха, ни шума двигателей. А вот эксперты из MUFON вообще объявили аппарат уникальным, так как ранее на своей практики нигде не наблюдали подобного. В Индии, стране, где НЛО наблюдаются очень редко, за полётом внеземного аппарата следили 1800 человек. Огненный космолёт, по словам учёного Питера Давенпорта, не имел ни характерного «палёного» запаха, ни шума двигателей. А вот эксперты из MUFON вообще объявили аппарат уникальным, так как ранее на своей практики нигде не наблюдали подобного.



