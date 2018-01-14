НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

В США телезрители канала KOIN 6 в прямом эфире увидели полёт НЛО в ночном небе над городом Портленд. В студии велось обычное обсуждение новостей между телеведущими, а сзади на большом экране транслировались различные виды в режиме онлайн. Как вдруг камера оператора показала вид вечернего Портленда, на фоне которого в ночном небе быстро перемещался светящийся объект. Просмотрев видео уже после эфира, ведущие новостей признались, что НЛО выглядит реалистично и очень пугающе.
Фотограф из Аризоны умудрился заснять космолёт пришельцев в небе над самым секретным объектом США «Зоной 51». По словам очевидца, он приехал в пустыню Невады для ряда песчаных пейзажей, однако его внимание привлёк НЛО, светящийся зеленоватым светом. Судя по расположению объекта, он взлетел именно с территории военной базы.
В Индии, стране, где НЛО наблюдаются очень редко, за полётом внеземного аппарата следили 1800 человек. Огненный космолёт, по словам учёного Питера Давенпорта, не имел ни характерного «палёного» запаха, ни шума двигателей. А вот эксперты из MUFON вообще объявили аппарат уникальным, так как ранее на своей практики нигде не наблюдали подобного.
Всё больше специалистов в последнее время всё увереннее заявляют о том, что правительство США скрывает правду об инопланетянах от жителей не только своей страны, но и всего мира. Марк Родригер, резидент и научный директор Центра исследований НЛО Дж. Аллена Хайнека, уверен, что в правительственных кругах существует специальная программа, которая регулирует поведение служб с информацией об инопланетном. Также стало известно, что на изучение НЛО США потратило более 20 миллионов долларов.