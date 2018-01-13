Как россияне помогают Северной Корее строить ядерные ракеты

Кто сознательно, а кто и не подозревая об этом, но все граждане России спонсируют ядерную программу Северной Кореи.

Эта эксклюзивная статья информационного агентства ВладТайм, откроет сегодня всю правду как многие из Вас, ее читатели, помогли и продолжают помогать бедной коммунистической стране деньгами на закупку: нефти и новых технологий для строительства и запусков ядерных ракет.

Не верите? Читайте дальше.

И так, Северная Корея - одна из не многих стран мира, эксплуатирующих рабочую силу во благо коммунистического строя, часто забывая об интересах личности. Вожди северокорейского соцлагеря не только используют армию рабочих на производствах внутри страны, но и целенаправленно продают ее зарубеж для получения валюты, на которую страна паровых машин оттуда же покупает другие полезные ресурсы. В основном рабочие продаются России и Китаю, а зачастую, как не удивительно, странам Европы и Америки.

Маленькая, но уже далеко не беззащитная коммунистическая держава, познавшая силу ядерного оружия, начиная с заката Советского Союза и всю новейшую историю России, целенаправлено продает последней самую большую часть бойцов пролетариата. Доля приобретенной таким способом валюты достигает существенных масштабов - по разным оценкам, до 80 процентов от ВВП КНДР.

Как это происходило в советскую эпоху, мало кого может удивить - союзные стройки, предоставление рабочей силы "из солидарности" ко всему коммунистическому, естественно, за черные нефтяные деньги богатейшей и величайшей на тот момент супердержавы - СССР.

Но вот сейчас, как мы помогаем северным корейцам строить их ракеты?

Как ты лично ей в этом помог? Расскажем.

Конечно же, все сталкивались с ремонтом собственных квартир, строительством домов. И многие слышали не только о хорошо подходящих для этого дела гастарбайтерах из Средней Азии, но и о ребятах более трудолюбивых, делающих свое дело практически без выходных, и, что не менее важно в условиях быстрой стройки, работающих минимум по 12 часов в день - о корейцах.

Естественно, здесь речь не идет о корейцах капиталистических, жирующих в своей накачанной деньгами южной стране. Речь идет о северокорейцах, трудолюбивых и ответственных, верующих в вождя и, как они считают, в благородное дело строительства коммунизма.

Многие полагают, что деньги, оплачиваемые "товарищам" за работы, идут обычным людям, зарабатывающим себе на жизнь. Но нет, все устроено гораздо интереснее.

Северных Корейцев отправляют за границу целенаправленно на заработок валюты для страны, организованными бригадами, обязательно в руководстве с так называемым "капитаном", который заранее готовится в специальном вузе как политрук, хорошо владеет русским языком и знает культуру страны, в которую направлен.

Капитан ищет для своих подбригад работу: как у частных заказчиков, так и на заводах. В первом случае частник платит напрямую капитану. Во втором случае платит или крупный инвестор, или государство, так как заводы строятся и на госконтракты в том числе. В этом случае оплата за работу производится за счет российского налогоплательщика - из нашего кармана.

Полученные за работу капитаном деньги демонстративно считают на общем "сходе". Заказчики рассчитываются с северными корейцами, как правило, по пятницам и субботам перед их общим собранием, которое проводит подготовленный к политическим речам и коммунистическим идейным лозунгам капитан. На этом собрании, как и было в аналогичном северокорейской стране Советском Союзе, создается план для бригад, порицаются лентяи и отставшие по заработку подбригады.

После деньги считаются и с напутственными словами во славу Ким Чен Ира отсылаются на родину практически в полном объеме. На месте остаются только крохи на нужды пропитания и съема казарменного жилья, и чем дешевле, тем лучше с точки зрения коммунистической идеи.

Согласно установленному партией плану, состоянием на нынешнее время, один кореец должен зарабатывать в неделю немалую сумму - в среднем 20-50 тысяч рублей, это до 220 тысяч рублей в месяц. План успешно выполняется, а иногда перевыполняется, во славу коммунистической экономики.

Тем не менее, тот, кто нанимал северных корейцев на работу, конечно, подмечал удивительную вещь: при таком огромном заработке они ходят в лохмотьях, и выглядят, зачастую, очень удручающе. У клиентов порой не выдерживает доброе русское сердце - бабушки вяжут трудягам свитера, вспоминая светлые коммунистические годы, а мамы потчуют салом с молоком, дабы истинные патриоты корейской родины набрались сил перед тяжелой работой.

Все полученные таким способом деньги последняя настоящая коммунистическая страна использует на покупку нефти, на образование специалистов оборонной промышленности. Ну и конечно, на воровство технологий из за рубежа для строительства как ядерных ракет, так и не очень ядерных. Таким нехитрым способом страна существует вот уже более 30 лет, а мы, как ничего не подозревающие сознательные граждане и наследники великой державы, хая северокорейский коммунизм, поддерживаем их оборонную программу.

Да и пусть, поможем. Глядишь, американцам наваляют, а нам спасибо скажут. Главное, чтобы не ядерное спасибо.

Андрей Новиков