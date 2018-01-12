Глава Минобрнауки Васильева проверяет зама Трубникова на плагиат: «Диссернет» наносит очередной удар?

Минобрнауки РФ во главе с Ольгой Васильевой проверят докторскую диссертацию замминистра Григория Трубникова, недавно обвинённого в плагиате. Общество «Диссернет» продолжает разоблачения.





Недавно в Кремль было направлено письмо от некоего жителя Якутии Виктора Пинигина, в котором гражданин открытым текстом обвинял замминистра Минобрнауки России в плагиате и частичном заимствовании фрагментов докторской диссертации, которую Трубников защитил в 2012 году. Аппарат главы государства направил странную жалобу прямо по назначению в Министерство образования министру Ольге Васильевой, которой поручил разобраться в происходящем. Недавно в Кремль было направлено письмо от некоего жителя Якутии Виктора Пинигина, в котором гражданин открытым текстом обвинял замминистра Минобрнауки России в плагиате и частичном заимствовании фрагментов докторской диссертации, которую Трубников защитил в 2012 году. Аппарат главы государства направил странную жалобу прямо по назначению в Министерство образования министру Ольге Васильевой, которой поручил разобраться в происходящем.





Житель Якутии в своём обращении указал, что Григория Трубникова стоит лишить академического звания из-за того, что его работа под названием «Синхротрон релятивистских тяжелых ионов Нуклотрон в ускорительном комплексе NICA» уникальна только на 43%. На оставшуюся большую часть содержание диссертации позаимствовано у его бывших подопечных Виктора Карпинского и Андрея Бутенко. Известно, что несколькими месяцами ранее, чем сам Трубников, будущие доктора наука защищались под руководством именно теперешнего замминистра Минобрнауки.





В своём обращении неизвестный якут приложил выделенные части из работы Трубникова и Карпинского, которые идентичны. Также в письме имеется упоминание о группе активистов, под названием «Диссернет», которая борется с лже-академиками. В своём обращении неизвестный якут приложил выделенные части из работы Трубникова и Карпинского, которые идентичны. Также в письме имеется упоминание о группе активистов, под названием «Диссернет», которая борется с лже-академиками.





На подобное обвинение фигурант дела академик Григорий Трубников ответил, что «уверен в своей работе на все 300%» и ему жалко времени, которое будет потрачено на доказательство уникальности его докторской диссертации. Также учёный-физик уверен, что это всё происки активистов, которых не устраивает его борьба с плагиатом в научных кругах.





В ушедшем 2017 году на тему уникальности докторской диссертации академика политических наук и председателя Центризбиркома Башкирии Хайдара Валеева тоже поступала жалоба. Всё та же группа активистов «Диссернет» уличила его в «научном списывании», а комиссия, которая проверяла после случившегося уникальность работы, постановила, что докторская диссертация оригинальна всего на 35%. Данное обращение послужило поводом для лишения Валеева академического звания.



