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Глава Минобрнауки Васильева проверяет зама Трубникова на плагиат: «Диссернет» наносит очередной удар?

От Редактора

Глава Минобрнауки Васильева проверяет зама Трубникова на плагиат: «Диссернет» наносит очередной удар?

Общество «Диссернет» продолжает разоблачения академиков.

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| | Глава Минобрнауки Васильева проверяет зама Трубникова на плагиат: «Диссернет» наносит очередной удар?

Глава Минобрнауки Васильева проверяет зама Трубникова на плагиат: «Диссернет» наносит очередной удар?

Сегодня, 13:39
Минобрнауки РФ во главе с Ольгой Васильевой проверят докторскую диссертацию замминистра Григория Трубникова, недавно обвинённого в плагиате. Общество «Диссернет» продолжает разоблачения. 

Глава Минобрнауки Васильева проверяет зама Трубникова на плагиат: «Диссернет» наносит очередной удар?

 

Недавно в Кремль было направлено письмо от некоего жителя Якутии Виктора Пинигина, в котором гражданин открытым текстом обвинял замминистра Минобрнауки России в плагиате и частичном заимствовании фрагментов докторской диссертации, которую Трубников защитил в 2012 году. Аппарат главы государства направил странную жалобу прямо по назначению в Министерство образования министру Ольге Васильевой, которой поручил разобраться в происходящем. 

Житель Якутии в своём обращении указал, что Григория Трубникова стоит лишить академического звания из-за того, что его работа под названием «Синхротрон релятивистских тяжелых ионов Нуклотрон в ускорительном комплексе NICA» уникальна только на 43%. На оставшуюся большую часть содержание диссертации позаимствовано у его бывших подопечных Виктора Карпинского и Андрея Бутенко. Известно, что несколькими месяцами ранее, чем сам Трубников, будущие доктора наука защищались под руководством именно теперешнего замминистра Минобрнауки. 

Глава Минобрнауки Васильева проверяет зама Трубникова на плагиат: «Диссернет» наносит очередной удар?

 

В своём обращении неизвестный якут приложил выделенные части из работы Трубникова и Карпинского, которые идентичны. Также в письме имеется упоминание о группе активистов, под названием «Диссернет», которая борется с лже-академиками. 

На подобное обвинение фигурант дела академик Григорий Трубников ответил, что «уверен в своей работе на все 300%» и ему жалко времени, которое будет потрачено на доказательство уникальности его докторской диссертации. Также учёный-физик уверен, что это всё происки активистов, которых не устраивает его борьба с плагиатом в научных кругах. 

В ушедшем 2017 году на тему уникальности докторской диссертации академика политических наук и председателя Центризбиркома Башкирии Хайдара Валеева тоже поступала жалоба. Всё та же группа активистов «Диссернет» уличила его в «научном списывании», а комиссия, которая проверяла после случившегося уникальность работы, постановила, что докторская диссертация оригинальна всего на 35%. Данное обращение послужило поводом для лишения Валеева академического звания. 

Глава Минобрнауки Васильева проверяет зама Трубникова на плагиат: «Диссернет» наносит очередной удар?

 

Минобрнауки сообщило, что в 2017 году своих учёных степеней лишилось около 197 человек. Как оказалось, плагиат в научной сфере тоже встречается часто.

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