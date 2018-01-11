Гора, атмосфера и шлейф: Эксперты уверены в обитаемости Меркурия

Изучая новые снимки NASA, американские охотники за внеземной жизнью обнаружили на первой планете Солнечной системы неприродное образование. Проанализировав данные, специалисты пришли к выводу, что гора, созданная явно искусственным путём, является ярким свидетельством обитаемости планеты.
Данные, присланные ещё в 1975 году аппаратом Mariner-10, обескуражили учёных, показав, что хоть и слабая, но атмосфера на Меркурии имеется. Примечательно, что планета из-за низкой гравитации её постоянно теряет, но уровень водорода и гелия постоянно по неизвестным причинам пополняет газовую оболочку.
Интересуют учёных и так называемые «хвосты» планеты. До сих пор не установлено, почему же за медленно вращающимся Меркурием тянется длинный космический шлейф. Аппарат Messenger измерил длину водородного шлейфа, которая составила 23 000 км. Учёные убеждены, что всему виной странное и не до конца понятное земной науке взаимодействие Солнца и первой планеты.
Отметим, что учёных в настоящее время беспокоит мысль о том, что планета вскоре может покинуть свои орбитальные пределы и выйти из Солнечной системы, приведя её к апокалипсису. Правда, случиться подобное ещё через 70 миллионов лет, но специалисты уже с тревогой смотрят в небо, а уфологи уповают на меркурианцев, которые смогут что-либо предпринять.