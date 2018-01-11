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Гора, атмосфера и шлейф: Эксперты уверены в обитаемости Меркурия

От Редактора

Гора, атмосфера и шлейф: Эксперты уверены в обитаемости Меркурия

Меркурий в очередной раз озадачил учёных.

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Гора, атмосфера и шлейф: Эксперты уверены в обитаемости Меркурия

Вчера, 19:25
На Меркурии обнаружили рукотворную гору. Уфологи уверены в том, что планета действительно обитаема. 

Гора, атмосфера и шлейф: Эксперты уверены в обитаемости Меркурия

 

Изучая новые снимки NASA, американские охотники за внеземной жизнью обнаружили на первой планете Солнечной системы неприродное образование. Проанализировав данные, специалисты пришли к выводу, что гора, созданная явно искусственным путём, является ярким свидетельством обитаемости планеты. 

Учёные давно пытаются разобраться в загадках Меркурия, который в настоящее время занимает место самой маленькой планеты нашей Солнечной системы, после того, как специалисты отправили «в отставку» Плутон. Во-первых, на планете есть атмосфера. По научным меркам космический объект таких размеров не может иметь слой газа вокруг своей поверхностной оболочки. 

 

Данные, присланные ещё в 1975 году аппаратом Mariner-10, обескуражили учёных, показав, что хоть и слабая, но атмосфера на Меркурии имеется. Примечательно, что планета из-за низкой гравитации её постоянно теряет, но уровень водорода и гелия постоянно по неизвестным причинам пополняет газовую оболочку. 

Второй неразгаданной загадкой является и поверхностный состав Меркурия, который указывает на то, что первую планету Солнечной системы просто «вывернуло наизнанку». Ядро же объекта состоит из металла и занимает 85% от всей планеты. 

Гора, атмосфера и шлейф: Эксперты уверены в обитаемости Меркурия

 

Интересуют учёных и так называемые «хвосты» планеты. До сих пор не установлено, почему же за медленно вращающимся Меркурием тянется длинный космический шлейф. Аппарат Messenger измерил длину водородного шлейфа, которая составила 23 000 км. Учёные убеждены, что всему виной странное и не до конца понятное земной науке взаимодействие Солнца и первой планеты. 

Уфологи же в свою очередь открыто заявляют, что все необъяснимые процессы становятся вполне понятны, если их проанализировать с точки зрения обитаемости планеты. Если предположить, что на Меркурии живёт разумная цивилизация, то сразу все тайны получают свои разгадки. К тому же, виртуальные специалисты уверены, что инопланетные поселения стоит искать на обратной стороне первой планеты от Солнца, которая практически не видна с Земли и постоянно находится в относительной тени. 

Гора, атмосфера и шлейф: Эксперты уверены в обитаемости Меркурия

 

Отметим, что учёных в настоящее время беспокоит мысль о том, что планета вскоре может покинуть свои орбитальные пределы и выйти из Солнечной системы, приведя её к апокалипсису. Правда, случиться подобное ещё через 70 миллионов лет, но специалисты уже с тревогой смотрят в небо, а уфологи уповают на меркурианцев, которые смогут что-либо предпринять.

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