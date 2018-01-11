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| | Сенат США потребовал объяснения от Apple: Почему iPhone тормозит и вырывает волосы?

Сенат США потребовал объяснения от Apple: Почему iPhone тормозит и вырывает волосы?

Вчера, 18:17
Скандальные махинации Apple.

Сенат США потребовал объяснения от Apple: Почему iPhone тормозит и вырывает волосы?

 

Гаджеты сегодняшнего дня — это не просто средство эффективной и доступной всюду коммуникации. Это еще и главный помощник в повседневной работе, уникальный бизнес-инструмент и товарищ для онлайн-развлечений. Поэтому, когда смартфон начинает ни с того ни с сего "глючить" и тормозить возникает масса вопросов, особенно если дело касается дорогих и известных флагманов Apple.

Так замедленная работа устаревших моделей iPhone вызвала определённый интерес у Сената Соединённых Штатов и привела к глубокому и детальному расследованию во Франции. Выяснилось, что производители Apple намеренно замедляли работоспособность флагманов, ссылаясь на то, что при переустановке более нового iOs страдал бы аккумулятор, который просто мог тянуть "тяжёлую" обновлённую программу. Пользователям предлагалось заменить батарею на более мощную, при этом оплачивая её полную стоимость или приобретать новую усовершенствованную модель телефона. Что естественно не правомерно и не правильно относительно своих покупателей.

Сенат США потребовал объяснения от Apple: Почему iPhone тормозит и вырывает волосы?

 

Учитывая то, что корпорация, не предупредила о таком неудобстве своих клиентов и не учла их мнение на этот счёт, а приняла собственное негласное решение, начало разворачиваться очень неприятное и скандальное расследование. Главе яблочной компании было выслано письмо от Сената США, в котором задавалось много вопросов относительно сложившейся ситуации и правомерности их действий, идущих, по-видимому, вразрез с законом. На что Apple выразила свои глубочайшие извинения и пыталась всячески оправдать свои действия и выкрутиться, но это не помешало тому, что Франция, Израиль и США выдвинули против корпорации свои групповые иски.

 

Отметим, что недавно стали известны новые конфузы последнего "яблочного" флагмана. Помимо скрипов корпуса, появления полосы на экране юзеры отметили, функцию "пинцета". Дело в том, что когда абонент звонит, приближая телефон к уху, в щель между экраном и корпусом попадает растительность с головы и лица, прочно там застревая и причиняя неимоверную боль при окончании разговора. Многие решают эту проблему покупая чехол на проблемный гаджет, но что делать тем, кто не хочет пользоваться футлярами? Фанаты "яблочных" флагманов заявили, что эти телефоны стоит покупать только совершенно лысым людям.

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