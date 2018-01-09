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Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

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Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

Источник звуковых сигналов остается неизвестным науке.

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Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

Сегодня, 13:49
Источник звуковых сигналов остается неизвестным науке.

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

 

Со дна Тихого океана доносятся мощные звуковые сигналы, которые могут уловить даже космические спутники. Источник звука является загадкой для ученых, так как он расположен слишком глубоко, и для человека эта зона остается недоступной. Специалисты уверены, что улавливаемые приборами звуки не природные, сигналы такой мощности не могут издавать морские животные, по крайней мере те, которые известны современной науке. 

По мнению ученых, на дне Тихого океана расположена некая установка, созданная искусственно, которая посылает сигналы, но пока неясно, с какой целью. Акустический эффект был замечен еще 27 лет назад. Все это время специалисты не могут с точностью объяснить, что именно издает такие звуки. Современные технологии являются недостаточно совершенными для покорения такой глубины. 

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

 

Моряки не раз сообщали о странных звуках неизвестного происхождения, которые им удалось слышать за время плавания. Несколько лет назад исследовательская группа совершила максимально возможное погружение в Тихом океане, чтобы выяснить более подробно об источниках звуков. Ученый Кристофер Фокс заявил, что Тихий океан уже давно не является безмолвным и его тайну пытаются раскрыть специалисты со всего мира уже десятки лет. Фокс сообщил, что зафиксированные приборами звуки весьма разнообразны. Некоторые еле слышны и слишком короткие. Другие наоборот, продолжительные и громкие. Звуки похожи на стук поезда, бульканье, урчание и женское пение. 

По словам Фокса, ранее исследователи придерживались мнения об общении китов, но при детальном изучении выяснилось, что эти морские животные не могут издавать звуки такой мощности. Поэтому не исключено, что на дне океана обитают неизвестные науке морские чудовища. 

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

 

По другой версии, со дна океана могут доносится звуки, издаваемые подводными вулканами, также источником звук может быть трение арктических льдов. Ученые продолжают акустические исследования с использование системы звукового контроля, а также приборов, применяемых ВМС. Специалисты надеяться в скором времени выяснить, являются ли звуки результатом схождения арктических льдов в океан, пением некоего морского чудовища или сигналы посылает искусственный аппарат.

Ольга Майская
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