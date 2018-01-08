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NASA обнаружило окаменелые останки червей на Марсе: Уоринг доказал существование инопланетян

От Редактора

NASA обнаружило окаменелые останки червей на Марсе: Уоринг доказал существование инопланетян

На Марсе найдены окаменелости живых существ.

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| | NASA обнаружило окаменелые останки червей на Марсе: Уоринг доказал существование инопланетян

NASA обнаружило окаменелые останки червей на Марсе: Уоринг доказал существование инопланетян

Вчера, 18:04
Известный уфолог Скотт Уоринг поразил публику заявлением о том, что в космическом пространстве на территории Красной планеты может существовать жизнь. Такие выводы ученый сделал после того, как в Сети появились новые фотографии, опубликованные сотрудниками NASA. Эксперты предположили, что на снимках изображены некие окаменелые палочки.

 

Уоринг внимательно изучил материалы и заявил, что агентство снова не хочет говорить человечеству настоящую информацию, ведь в кадре были пойманы не просто палочки, а космические черви, ведь по структуре они очень похожи с земными окаменелостями существ. Исследователь настаивает, что благодаря полученным с помощью марсохода фотографиям можно приступать к детальному изучению затронутого вопроса, и для этого необходимо активизироваться всем профильным экспертам.

Скотт Уоринг является наиболее известным приверженцем уфологии, и в Сети время от времени появляется большое количество громких заявлений, касающихся сокрытия секретных данных космическим агентством. В настоящее время многие уфологи отталкиваются от знаний знаменитого коллеги и становятся его последователями, поэтому на сообщение об окаменелых червях они также отреагировали сразу же. Возникло множество споров и разногласий, однако к общему мнению представители научного мира так и не смогли прийти.

NASA обнаружило окаменелые останки червей на Марсе: Уоринг доказал существование инопланетян

 

Специалисты и ученые-любители подчеркивают, что внешне изображенные на снимках палочки и вправду похожи на червей, некогда откопанных на планете. По их мнению, следует детальнее изучить останки, ведь имеющихся фото недостаточно для окончательных выводов относительно происхождения объектов. Уоринг настаивает, чтобы специалисты NASA перестали обманывать публику, так как уже часто были скрыты факты прибытия инопланетных кораблей близко к Земле, а также другие скандальные заявления уфологов, опровергнутые учеными.

NASA обнаружило окаменелые останки червей на Марсе: Уоринг доказал существование инопланетян

 

Сообщается, что среди обычных граждан Скотту Уорингу также поверили, и многие представители общественности настаивают, что разглядели на показанных агентством фотографиях похожих на червей ископаемых. Традиционные ученые в тоже время придерживаются своей позиции и убеждают человечество, что у них слишком бурное воображение, и не стоит верить всему сказанному энтузиастами.
Анна Лисичкина
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