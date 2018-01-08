В ЦРУ назвали Землю космической тюрьмой: Смерть - освобождение из "ада Вселенной"

Бывший сотрудник Центрального разведывательного управления заявил, что обладает очень важной информацией, из-за которой его могли бы убить. Экс-пилот рассказал, что за время работы в ведомстве он разузнал нечто скандальное и невероятное, но доказательства предъявить до сих пор не смог, поэтому он все еще жив. Речь идет о правде, касающейся жизни на Земле и за ее пределами.

Автор информации является одним из современных поклонников уфологии, а также конспирологии, чем бывший пилот ЦРУ занялся после увольнения. По его словам, при выполнении некоторых заданий открывалось все больше тайн и новых подробностей, отчего становится страшно. Он утверждает, что на самом деле планета Земля является всего лишь тюремной базой, куда отправляют совершивших различные преступления гуманоидов, и каждый из нас является таковым заключенным.Новоиспеченный уфолог рассказал, что ранее названный процесс представляет собой переправу из других обитаемых во Вселенной планет на Землю, где существа подвергаются перевоспитанию. Автор считает, якобы гуманоиды перерождаются в тех представителей человечества, которые подходят им согласно степени тяжести совершенного злодеяния, и так происходит до абсолютного исправления преступника. Уфолог отметил, что в случае повторного правонарушения либо совершения более серьезного преступления провинившиеся возвращаются на Голубую планету вновь и вновь.

Также, по словам экс-сотрудника ЦРУ, за пределами Земли располагается большое количество обитаемых планет, и во Вселенной их жители могут перемещаться абсолютно беспрепятственно, в отличие от людей. Так происходит именно потому, что из так называемой тюрьмы выбраться можно только после смерти, и таким образом объясняется, почему некоторые умирают раньше, а другие живут до самой старости. Уфолог подчеркнул, что наличие гуманоидов на других планетах уже давно подтверждено, но ЦРУ и другие ведомства скрывают эти секретные данные.

Анна Лисичкина

Бывший пилот убежден, что инопланетяне строят подземные жилища и базы, чтобы раскрыть места их обитания было сложнее. Он рассказал, что одним из примеров может послужить земной спутник Луна, который ранее находился за пределами Солнечной системы, но со временем был перемещен. Уфолог убежден, что именно в недрах Луны есть секретные постройки и жилища, заселенные серыми гуманоидами, которые способны контролировать человечество на коротком расстоянии.