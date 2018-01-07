Игуанопад, замёрзшие акулы и черепахи: Землю ожидает очередной апокалипсис?

Игуаны падают с деревьев прямо под колёса автомобилей, а черепахи массово всплывают и в оцепенении дрейфуют на воде, не в состоянии двигаться. США и Канаду накрыла климатическая «бомба».

Любители снимать фильмы про вселенский Армагеддон и апокалипсисы, американцы, казалось бы, накликали беду на свою страну. Вот уже несколько дней на территории от Канады до США происходят сильнейшие природные аномалии, которые не свойственны для большей части территорий Североамериканского континента. Любители снимать фильмы про вселенский Армагеддон и апокалипсисы, американцы, казалось бы, накликали беду на свою страну. Вот уже несколько дней на территории от Канады до США происходят сильнейшие природные аномалии, которые не свойственны для большей части территорий Североамериканского континента.





Как по сюжету сценариста, на побережье американских территорий обрушился ледяной шторм, который климатологи не наблюдали с 1921 года прошлого века. Воды океана с грохотом обрушивались на жилые районы и тут же замерзая, сковывали всё ледяной коркой. Автомобили и другая техника, казалось бы, навсегда вросли в толщу льда, а на улицах массово наблюдалось затопление.





Климатическая «бомба», как уже прозвали случившееся, разорвалась над штатом Флорида, где под удар попали не только местные жители, но и четвероногие зелёные обитатели растительности. Игуаны впали в анабиоз и массово падают с деревьев под колёса транспорта и на головы людей. Температура территории, которая расположена в субтропической климатической зоне вот уже несколько дней не превышает +5 градусов Цельсия, что является аномальным холодом для обитателей этих мест. Климатическая «бомба», как уже прозвали случившееся, разорвалась над штатом Флорида, где под удар попали не только местные жители, но и четвероногие зелёные обитатели растительности. Игуаны впали в анабиоз и массово падают с деревьев под колёса транспорта и на головы людей. Температура территории, которая расположена в субтропической климатической зоне вот уже несколько дней не превышает +5 градусов Цельсия, что является аномальным холодом для обитателей этих мест.





Кристен Соммерс, сотрудница Комиссии по охране дикой природы Флориды рекомендуем местным жителям не подбирать оцепеневших ящеров, так как те в случае выхода из анабиоза могут проявить агрессивность к человеку и укусить его. Однако женщина отметила, что в подобном полусне игуаны могут прожить не более нескольких суток.





На воде спасателям животных тоже есть чем заняться, сотрудники по рыбоохране штата массово вылавливают из вод Тихого океана дрейфующих черепах. Обитательницы вод из-за резкого понижения температуры начали всплывать на поверхность, находясь в ступоре и временно потеряв способность двигаться, они стали лёгкой добычей для хищников. Выловленных животных службы свозят в Панама-Сити, где они пробудут до потепления Мексиканского канала. На воде спасателям животных тоже есть чем заняться, сотрудники по рыбоохране штата массово вылавливают из вод Тихого океана дрейфующих черепах. Обитательницы вод из-за резкого понижения температуры начали всплывать на поверхность, находясь в ступоре и временно потеряв способность двигаться, они стали лёгкой добычей для хищников. Выловленных животных службы свозят в Панама-Сити, где они пробудут до потепления Мексиканского канала.





Страдают от климатической «бомбы» и более крупные представители обитателей океанических вод. Экологи выловили несколько замёрзших насмерть лисьих акул.





В 2015 году группа учёных из России и Англии уже предупредила мир о надвигающемся глобальном похолодании или «малом ледниковом периоде». Эксперты пообещали наступление длительной зимы с 2030 по 2040 годы. Они отметили, что подобное уже происходило ранее. В 1645-1715 годах Европа и Северная Америка были скованы льдом и снегом, замёрзли Темза и Дунай, а Москва-река каждые пол года основательно покрывалась снегом. В 2015 году группа учёных из России и Англии уже предупредила мир о надвигающемся глобальном похолодании или «малом ледниковом периоде». Эксперты пообещали наступление длительной зимы с 2030 по 2040 годы. Они отметили, что подобное уже происходило ранее. В 1645-1715 годах Европа и Северная Америка были скованы льдом и снегом, замёрзли Темза и Дунай, а Москва-река каждые пол года основательно покрывалась снегом.





Эдвард Маундер, учёный-астроном XIX века, связал глобальное похолодание с активностью Солнца. Ему удалось установить, что на Земле начинаются природные катаклизмы и резкое снижение температур, как только на Светиле снижается число пятен. Обычно их наблюдается около 50 000 в год, а в период малого ледникового периода в Америке и Европе их годовое количество не превысило 50.



