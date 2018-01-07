Игуанопад, замёрзшие акулы и черепахи: Землю ожидает очередной апокалипсис?

Любители снимать фильмы про вселенский Армагеддон и апокалипсисы, американцы, казалось бы, накликали беду на свою страну. Вот уже несколько дней на территории от Канады до США происходят сильнейшие природные аномалии, которые не свойственны для большей части территорий Североамериканского континента.
Климатическая «бомба», как уже прозвали случившееся, разорвалась над штатом Флорида, где под удар попали не только местные жители, но и четвероногие зелёные обитатели растительности. Игуаны впали в анабиоз и массово падают с деревьев под колёса транспорта и на головы людей. Температура территории, которая расположена в субтропической климатической зоне вот уже несколько дней не превышает +5 градусов Цельсия, что является аномальным холодом для обитателей этих мест.
На воде спасателям животных тоже есть чем заняться, сотрудники по рыбоохране штата массово вылавливают из вод Тихого океана дрейфующих черепах. Обитательницы вод из-за резкого понижения температуры начали всплывать на поверхность, находясь в ступоре и временно потеряв способность двигаться, они стали лёгкой добычей для хищников. Выловленных животных службы свозят в Панама-Сити, где они пробудут до потепления Мексиканского канала.
В 2015 году группа учёных из России и Англии уже предупредила мир о надвигающемся глобальном похолодании или «малом ледниковом периоде». Эксперты пообещали наступление длительной зимы с 2030 по 2040 годы. Они отметили, что подобное уже происходило ранее. В 1645-1715 годах Европа и Северная Америка были скованы льдом и снегом, замёрзли Темза и Дунай, а Москва-река каждые пол года основательно покрывалась снегом.
Существует и много других теорий о том, почему же Землю в последние годы накрыла массовая волна природных катаклизмов. Движение материков, приближение Нибиру, смещение оси нашей планеты – это одни из предположений, однако даже простому обывателю видно, что Земля подвергается каким-то изменениям.