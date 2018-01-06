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Во Флориде обнаружили парковку НЛО: Земные разработки или инопланетные корабли?

От Редактора

Во Флориде обнаружили парковку НЛО: Земные разработки или инопланетные корабли?

Специалисты уверены в сотрудничестве учёных с гуманоидами.

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Во Флориде обнаружили парковку НЛО: Земные разработки или инопланетные корабли?

Сегодня, 12:15
На территории американского завода «Pratt & Whitney» во Флориде обнаружены НЛО. Объекты зафиксировали спутники. 

Во Флориде обнаружили парковку НЛО: Земные разработки или инопланетные корабли?

 

Не успел начать 2018 год, как уфологи уже обнародовали новую сенсацию об инопланетных кораблях. Тайлер Глокнер, известный виртуальный охотник за НЛО из Великобритании, обнародовал на своей странице в соцсети фото звездолётов, спокойно припаркованных на земной территории секретного аэрокосмического завода во Флориде. Впечатлившие его снимки, мужчина обнаружил, перебирая фотоотчёты одно из земных спутников, находящихся на орбите Земли. 

Два одноместных НЛО стоят во внутреннем дворе компании «Pratt & Whitney», которая занимается разработкой и проектированием двигателей для межпланетных ракет. Ведущий канала Secureteam10 рассказал подписчикам, что не поверил своим глазам, когда увидел странные летательные аппараты, спокойно стоящие на территории предприятия. 

Во Флориде обнаружили парковку НЛО: Земные разработки или инопланетные корабли?

 

Один из одноместных космолётов по своей форме вытянут, и напоминает наконечник стрелы. Второй НЛО чуть меньше и имеет сзади на корпусе отчётливо различимые крылья. Глокнер оказался в недоумении, почему же по всей вероятности секретные объекты так спокойно стоят на внутреннем дворе компании и ни чем не замаскированы. Примечательно, что недалеко от места нахождения звездолётов находится парковка для обычных автомобилей, и звездолёты, к тому же, можно спокойно снять на спутниковую аппаратуру. 

Уфолог уверен, что это секретная разработка земных специалистов, которые вовсю испытывают технологии гуманоидов. Британец даже предположил, что по всей вероятности они могут оказаться рабочими и испытываются не только в земных, но и в космических пространствах. 

 

Конспирологи подозревали и продолжают подозревать правительство США и ряда других стран в том, что они скрывают действительное положение вещей об инопланетянах. Частые наблюдения НЛО в воздушном пространстве Земли наталкивает виртуальных специалистов на мысль о том, что пришельцы уже давно чувствуют себя на нашей планете, как у себя дома. 

Известно, что конспирологи особо интересовались секретными разработками Гитлера. Имеются фото, где видно, что по заданию фюрера немцы работали над тарелкоподобными летательными аппаратами. Также есть свидетельства очевидцев, что с инопланетянами активно сотрудничают на американской военной базе «Зона 51». 

Во Флориде обнаружили парковку НЛО: Земные разработки или инопланетные корабли?

 

Что же увидел уфолог из Англии на снимках спутника до конца не понятно. Официальных комментариев от руководства компании «Pratt & Whitney» пока не поступало.

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