Во Флориде обнаружили парковку НЛО: Земные разработки или инопланетные корабли?

Не успел начать 2018 год, как уфологи уже обнародовали новую сенсацию об инопланетных кораблях. Тайлер Глокнер, известный виртуальный охотник за НЛО из Великобритании, обнародовал на своей странице в соцсети фото звездолётов, спокойно припаркованных на земной территории секретного аэрокосмического завода во Флориде. Впечатлившие его снимки, мужчина обнаружил, перебирая фотоотчёты одно из земных спутников, находящихся на орбите Земли.
Один из одноместных космолётов по своей форме вытянут, и напоминает наконечник стрелы. Второй НЛО чуть меньше и имеет сзади на корпусе отчётливо различимые крылья. Глокнер оказался в недоумении, почему же по всей вероятности секретные объекты так спокойно стоят на внутреннем дворе компании и ни чем не замаскированы. Примечательно, что недалеко от места нахождения звездолётов находится парковка для обычных автомобилей, и звездолёты, к тому же, можно спокойно снять на спутниковую аппаратуру.
Конспирологи подозревали и продолжают подозревать правительство США и ряда других стран в том, что они скрывают действительное положение вещей об инопланетянах. Частые наблюдения НЛО в воздушном пространстве Земли наталкивает виртуальных специалистов на мысль о том, что пришельцы уже давно чувствуют себя на нашей планете, как у себя дома.
Что же увидел уфолог из Англии на снимках спутника до конца не понятно. Официальных комментариев от руководства компании «Pratt & Whitney» пока не поступало.