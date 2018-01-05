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Археологи обнаружили древнюю ацтекскую Вселенную: Предки знали больше, чем принято считать?

От Редактора

Археологи обнаружили древнюю ацтекскую Вселенную: Предки знали больше, чем принято считать?

Мексика подкинула науке очередной ребус.

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| | Археологи обнаружили древнюю ацтекскую Вселенную: Предки знали больше, чем принято считать?

Археологи обнаружили древнюю ацтекскую Вселенную: Предки знали больше, чем принято считать?

Вчера, 19:33
Мексиканские археологи обнаружили древнюю модель Вселенной. Находка полностью поменяла представление современников о древнем народе. 

Археологи обнаружили древнюю ацтекскую Вселенную: Предки знали больше, чем принято считать?

 

Специалисты из INAH (Национальный институт антропологии и истории) обнаружили у подножия древнего вулкана Изтаксихуатль, храм, который напомнил учёным карту Вселенной. В центре находки расположен камень Tetzacualco (в переводе «каменное убежище» или «святыня»), который символизирует Землю. 

Археологи установили, что изначально каменный храм помещался по центру водоёма и имел не только каменные фрагменты в своей архитектуре. Древнюю Вселенную ацтеков украшали керамические детали, растения и лапидарии. Мексиканские специалисты уверены, что отражаясь в воде, древнее место силы и поклонения показывало суть представления исчезнувшего народа о мироздании. Предположительно храм был посвящён ацтекскому богу Сипактли, который создал из воды Землю и ад, а вот предметы веры принадлежат к культу бога дождя Тлалоку. 

Археологи обнаружили древнюю ацтекскую Вселенную: Предки знали больше, чем принято считать?

 

Расположена старинная каменная Вселенная, названная Нахуалак на территории площадью 300 на 100 метров. Местность возвышается над уровнем моря на 3963 метра. Сотрудники INAH уверены, что камень Tetzacualco специально располагался по середине природного озера, уровень воды в котором контролировался искусственным путём для придания конструкции ещё более мистического вида. 

Официальная наука находит удивительным тот факт, как точно предки различных народов отображали расположение планет и даже целых созвездий. Известно, что древние никогда не были в космосе. 

Археологи обнаружили древнюю ацтекскую Вселенную: Предки знали больше, чем принято считать?

 

С этим утверждением готовы поспорить сторонники палеоконтакта, которые утверждают, что древние почитаемые божества, часто изображаемы на наскальных рисунках, предметах веры и обихода, ни кто иные, как выходцы из других миров. Часто посещая Землю и контактируя с её населением, именно инопланетяне дали людям знания и технологии. 

Мексиканский комплекс Нахуалак не единственная точная карта звёздного неба и строения нашей Солнечной системы на Земле. Одним из древнейших прототипов Вселенной также является каменный комплекс Стоунхендж, в котором различные культуры проводили в разное время свои ритуалы и наблюдали за звёздами. Современные технологии позволили археологам установить, что каменное сооружение в Англии начали строить 4 000 лет назад. 

Археологи обнаружили древнюю ацтекскую Вселенную: Предки знали больше, чем принято считать?

 

Иногда у учёных складывается впечатление, что по нашей планете специально разбросаны некие подсказки, которые помогут разгадать что-то очень важное. Стоит надеяться на современные технологии, способные найти ответы на многие вопросы.

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