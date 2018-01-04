В Венеции похитили индийские украшения: Когда и где совершались ограбления на миллион?

Мнения

В Венеции похитили индийские украшения: Когда и где совершались ограбления на миллион?

О громких ограблениях.

На Луне в тёмных пятнах обнаружили базы НЛО: Астрономы Лувилль и Шафарик на стороне уфологов

От Редактора

На Луне в тёмных пятнах обнаружили базы НЛО: Астрономы Лувилль и Шафарик на стороне уфологов

Космологи убеждены в своей правоте.

Сюжеты :

Ксения Собчак хочет переименовать мост или улицу в честь Бориса Немцова NASA запустит ракету Falcon 9 “Zuma” в четверг, 4 января Волочкова и Костюшкин посетили шоу братьев Запашных Модель Мария Погребняк шокировала диким поведением заграницей Врачи рассказали, как бросить курить в следующем году Ольга Серябкина посвятила новогодний пост Полине Фаворской Диетолог рассказала, какой алкоголь обязательно вызовет похмелье Денис Ковалёв показал, с кем переспит, чтобы забыть Шеву Эксперты: Тим Кук должен взять ответственность за замедление «айфонов» Рустам Солнцев назвал новую песню Пугачёвой «дурацкой» Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов трогательно поздравили друг друга с годовщиной Итальянские дизайнеры отсудили у Стива Джобса имя
| | На Луне в тёмных пятнах обнаружили базы НЛО: Астрономы Лувилль и Шафарик на стороне уфологов

На Луне в тёмных пятнах обнаружили базы НЛО: Астрономы Лувилль и Шафарик на стороне уфологов

Сегодня, 12:14
Уфологи в очередной раз заявили об обитаемости Луны. Изучая лунные кратеры, специалисты обнаружили базу инопланетян. 

На Луне в тёмных пятнах обнаружили базы НЛО: Астрономы Лувилль и Шафарик на стороне уфологов

 

Американские уфологи в очередной раз заявили о том, что на спутнике Земли живут пришельцы. Инопланетные базы, согласно убеждениям виртуальных специалистов, находятся под поверхностью планеты. Входами к месту жительства гуманоидов являются лунные кратеры, которые по странным стечениям обстоятельств имеют идеальную как для природных образований форму. 

Поводом для новых обсуждений среди охотников за НЛО стал снимок, присланный Lunar Reconnaissance Orbiter, орбитальной станцией NASA. Виртуальные специалисты разглядели на космическом фото не только правильную форму планетарных углублений, но и поражающую воображение глубину объектов. После тщательного изучения уфологи пришли к выводу, что «лунные норы» не что иное, как входы в инопланетную базу обитателей спутника. 

На Луне в тёмных пятнах обнаружили базы НЛО: Астрономы Лувилль и Шафарик на стороне уфологов

 

Ранее уфологи, а точнее виртуальная команда SecureTeam10, порадовали общественность снимком треугольного кратера на поверхности Луны. Примечательно, что фото сделал тот же самый космический аппарат, принадлежащий NASA. После обнаружения странного «природного» следа от метеоритов, он загадочным образом исчез. Об этом сообщили специалисты своим подписчикам, обнародовав уже гладкую поверхность, на которой раньше располагался «звёздный треугольник». 

Некоторые космологи вообще уверены, что Луна является искусственным объектом и на ней издавна обитают пришельцы, которые наблюдают за нашей планетой. Изучая факты о наблюдении за спутником Земли из истории, виртуальные специалисты обнаружили массу доказательств того, что это действительно неприродный объект. Так, к примеру, в летописном документе, датированном 1064 годом, указано, что Луна отделилась от Солнца, а через несколько дней возле неё видели светящийся объект, не похожий на остальные звёзды. 

Парижский астроном Лувилль, наблюдая солнечное затмение 3 мая 1715 года, обратил внимание на яркие вспышки у западного края Луны. В тот же день он написал, что блики света «были очень кратковременны и появлялись то в одном, то в другом месте». 

На Луне в тёмных пятнах обнаружили базы НЛО: Астрономы Лувилль и Шафарик на стороне уфологов

 

Луна продолжала удивлять и более поздние поколения наблюдателей. Астрономы обнаружили, что один из часто наблюдаемых кратеров земного спутника внезапно изменил свой вид. Данная запись датирована 1866 годом. А в 1874 году Шафарик, астроном из Чехии, наблюдал, как на поверхности Луны двигался загадочный объект, который потом покинул пределы планеты и улетел в космические дали. 

В 1875 году на поверхности Луны земным специалистом по фамилии Шретер был замечен объект, который двигался по горизонту от северных территорий спутника по направлению к морю Дождей. Серебристое нечто летело со скоростью в 110 км/ч. 

На Луне в тёмных пятнах обнаружили базы НЛО: Астрономы Лувилль и Шафарик на стороне уфологов

 

Виртуальных специалистов давно интересует вопрос о том, когда же NASA откроет общественности всю реальность происходящего на Луне. Уфологи в один голос заявляют, что именно агентство скрывает от жителей Земли большую часть информации о пришельцах.

Новости по теме
Уфологи заметили на Марсе вход в секретную базу инопланетян
Уфологи заметили на Марсе вход в секретную базу инопланетян

Уфологи заметили на Марсе вход в секретную базу инопланетян. Очередной повод поговорить для исследователей небесных тел предоставило американское космическое

Уфологи обнаружили на Луне потайной вход в базу инопланетян
Уфологи обнаружили на Луне потайной вход в базу инопланетян

Ученые-астрономы, изучая снимки поверхности Луны, обнаружили предмет правильной квадратной формы, который явно сделан искусственно. Согласно снимкам, предмет

Астрономы обнаружили на Луне новые кратеры
Астрономы обнаружили на Луне новые кратеры

Американские астрономы обнаружили молодые кратеры на темной стороне Луны. Об этом сообщается в западных научных изданиях с уточнением, что ученые искали на

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости