На Луне в тёмных пятнах обнаружили базы НЛО: Астрономы Лувилль и Шафарик на стороне уфологов

Уфологи в очередной раз заявили об обитаемости Луны. Изучая лунные кратеры, специалисты обнаружили базу инопланетян.





Американские уфологи в очередной раз заявили о том, что на спутнике Земли живут пришельцы. Инопланетные базы, согласно убеждениям виртуальных специалистов, находятся под поверхностью планеты. Входами к месту жительства гуманоидов являются лунные кратеры, которые по странным стечениям обстоятельств имеют идеальную как для природных образований форму. Американские уфологи в очередной раз заявили о том, что на спутнике Земли живут пришельцы. Инопланетные базы, согласно убеждениям виртуальных специалистов, находятся под поверхностью планеты. Входами к месту жительства гуманоидов являются лунные кратеры, которые по странным стечениям обстоятельств имеют идеальную как для природных образований форму.





Поводом для новых обсуждений среди охотников за НЛО стал снимок, присланный Lunar Reconnaissance Orbiter, орбитальной станцией NASA. Виртуальные специалисты разглядели на космическом фото не только правильную форму планетарных углублений, но и поражающую воображение глубину объектов. После тщательного изучения уфологи пришли к выводу, что «лунные норы» не что иное, как входы в инопланетную базу обитателей спутника.





Ранее уфологи, а точнее виртуальная команда SecureTeam10, порадовали общественность снимком треугольного кратера на поверхности Луны. Примечательно, что фото сделал тот же самый космический аппарат, принадлежащий NASA. После обнаружения странного «природного» следа от метеоритов, он загадочным образом исчез. Об этом сообщили специалисты своим подписчикам, обнародовав уже гладкую поверхность, на которой раньше располагался «звёздный треугольник». Ранее уфологи, а точнее виртуальная команда SecureTeam10, порадовали общественность снимком треугольного кратера на поверхности Луны. Примечательно, что фото сделал тот же самый космический аппарат, принадлежащий NASA. После обнаружения странного «природного» следа от метеоритов, он загадочным образом исчез. Об этом сообщили специалисты своим подписчикам, обнародовав уже гладкую поверхность, на которой раньше располагался «звёздный треугольник».





Некоторые космологи вообще уверены, что Луна является искусственным объектом и на ней издавна обитают пришельцы, которые наблюдают за нашей планетой. Изучая факты о наблюдении за спутником Земли из истории, виртуальные специалисты обнаружили массу доказательств того, что это действительно неприродный объект. Так, к примеру, в летописном документе, датированном 1064 годом, указано, что Луна отделилась от Солнца, а через несколько дней возле неё видели светящийся объект, не похожий на остальные звёзды.





Парижский астроном Лувилль, наблюдая солнечное затмение 3 мая 1715 года, обратил внимание на яркие вспышки у западного края Луны. В тот же день он написал, что блики света «были очень кратковременны и появлялись то в одном, то в другом месте».





Луна продолжала удивлять и более поздние поколения наблюдателей. Астрономы обнаружили, что один из часто наблюдаемых кратеров земного спутника внезапно изменил свой вид. Данная запись датирована 1866 годом. А в 1874 году Шафарик, астроном из Чехии, наблюдал, как на поверхности Луны двигался загадочный объект, который потом покинул пределы планеты и улетел в космические дали. Луна продолжала удивлять и более поздние поколения наблюдателей. Астрономы обнаружили, что один из часто наблюдаемых кратеров земного спутника внезапно изменил свой вид. Данная запись датирована 1866 годом. А в 1874 году Шафарик, астроном из Чехии, наблюдал, как на поверхности Луны двигался загадочный объект, который потом покинул пределы планеты и улетел в космические дали.





В 1875 году на поверхности Луны земным специалистом по фамилии Шретер был замечен объект, который двигался по горизонту от северных территорий спутника по направлению к морю Дождей. Серебристое нечто летело со скоростью в 110 км/ч.



