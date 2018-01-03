Соль и антидот: Малышева рассказала, как справиться с похмельем

Новый год наступил, россияне готовились к этому празднику на протяжении длительного времени, но свой организм некоторые граждане так и не подготовили. После застолья, растянувшегося на несколько дней, одними из первых дают о себе знать желудок и печень, ведь переедание и чрезмерное употребление алкоголя в современном мире - это не новость. Медики знают об этих проблемах и поэтому поспешили дать людям советы, как быстрее и лучше справиться с похмельным синдромом, а также другими вытекающими последствиями подобных торжеств.

По словам одной из известных телеведущих, и по совместительству врача Елены Малышевой, похмелье возникает у многих любителей спиртного, особенно, в новогодние праздники. Медик отмечает, что в такое состояние человек входит в тот момент, когда печень уже не способна максимально направить свои силы на переработку вредных веществ, поступивших в организм. Самым опасным и вредным веществом можно назвать этанол, и от его переизбытка страдает весь организм, ведь оседает он в крови. Выгонять накопившиеся за несколько дней запасы данного микроэлемента крайне сложно, однако без данного процесса решить проблему невозможно.

Малышева посоветовала, в первую очередь, вспомнить о народных методах, ведь рассол в борьбе с похмельем играет не последнюю роль. В том случае, если принято решение улучшить свое состояние здоровья, человеку необходимо поглощать большое количество жидкости, и рассольный раствор может стать одним из помощников. Однако ограничиваться одним методом не нужно, ведь есть и специальная вода с большим запасом минералов, нужных микроэлементов для восстановления здоровья, а также с солью, и это может заменить традиционный утренний напиток, излюбленный многими.

По советам врача следует также употреблять как можно больше очищенной воды, ведь заполненный алкогольными ядами организм требует максимального восстановления, а вода как раз и является лучшим средством в данном вопросе. Дело в том, что вместе с жидкостью будут выводиться вредные вещества, и во многих случаях такой подход поможет не только при чрезмерном употреблении алкоголя накануне, а еще и при переедании. Желудок может остановиться, и запускать его придется всеми возможными способами, а вода здесь - не последний помощник.

Анна Лисичкина

Как убеждает Малышева, в случае сопутствующих симптомов, сопровождающих похмелье, можно принять аспирин. Помимо головной боли и неприятных ощущений он избавит человека от головокружения, что нередко возникает после праздников. Однако, если все эти методы не привели к существенному улучшению здоровья, без обращения к медикам уже не обойтись, и врачи предпримут кардинальное вмешательство, поэтому лучше держать себя в руках и на праздники не напиваться.