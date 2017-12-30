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Мощный взрыв в январе 2018 и обитаемый спутник Юпитера: Что скрывает NASA о космосе?

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Мощный взрыв в январе 2018 и обитаемый спутник Юпитера: Что скрывает NASA о космосе?

Взрывы в космосе связаны с инопланетянами?

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Мощный взрыв в январе 2018 и обитаемый спутник Юпитера: Что скрывает NASA о космосе?

Вчера, 18:33
В январе в космосе прогремит мощный взрыв. Астрономы будут наблюдать за фатальной встречей звезды и пульсара. 

Мощный взрыв в январе 2018 и обитаемый спутник Юпитера: Что скрывает NASA о космосе?

 

Вглядываясь в просторы космоса, астрономы обнаружили, что в созвездии Лебедя вскоре произойдёт небывалое по человеческим меркам событие. В январе согласно подсчётам учёных состоится мощнейший взрыв, который ранее нигде не происходил. 

Причиной ожидаемого космического апокалипсиса для нескольких миров станет неминуемое столкновение огромной звезды, которая по своим габаритам превышает земные в 15 раз, а вот по яркости разрушительница превосходит Землю в 10 000 раз. 

Мощный взрыв в январе 2018 и обитаемый спутник Юпитера: Что скрывает NASA о космосе?

 

Пульсар-малыш, на который по непонятным причинам натолкнётся космическая громадина, в несколько раз меньше нашей планеты. Примечательно, что при этом его масса превышает вес Земли в 2 раза. 

Своеобразным детонатором выступит огромное облачное покрывало, которое окутывает звезду-гиганта. Так как оно состоит из плазмы, то при контакте с пульсаром обязательно последует реакция и прогремит взрыв. 

Астрономы уверяют, что жителям Земли подобное космическое огненное шоу вреда ни какого не принесёт. Созвездие Лебедя находится от нас на расстоянии в 5 000 световых лет. 

Мощный взрыв в январе 2018 и обитаемый спутник Юпитера: Что скрывает NASA о космосе?

 

Уфологи, однако, продолжают видеть в каждом космическом событии следы инопланетного присутствия. Услышав о том, что в созвездии Лебедя в январе 2018 года ожидается взрыв, они стали убеждать интернет-общественность, что это проделки пришельцев. Виртуальные специалисты уверены, что во Вселенной идут множество космических воин и вооруженных противостояний. 

К примеру, поклонники теории мирового и общепланетного заговора уверены, что на Юпитере и его спутниках обитает несколько разумных цивилизаций, которые постоянно враждуют между собой. Всю вулканическую активность, происходящую в том районе нашей Солнечной системы, уфологи списывают на обитателей, которые используют такое оружие, которое даже и не снилось представителям земной науки. 

Мощный взрыв в январе 2018 и обитаемый спутник Юпитера: Что скрывает NASA о космосе?

 

Недавно учёные обнаружили на спутнике Юпитера Ио повышенный уровень вулканической активности. Мощная тепловая вспышка привлекла внимание астрономов. Специалисты предположили, что это произошло извержение так называемого стромболического типа. 

Вслед за появлением новости в соцсетях уфологи раскритиковали мнение учёных из NASA, которые предоставили информацию о случившемся. Они заявили, что правительство США опять скрывает правду о том, что же в действительности происходит в окрестностях Юпитера. 

Мощный взрыв в январе 2018 и обитаемый спутник Юпитера: Что скрывает NASA о космосе?

 

Космос действительно является пространством практически неизученным. Достоверно узнать о том, что же происходит за пределами нашей планеты, удастся только тогда, когда учёные смогут свободно перемещаться по звёздным просторам.

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