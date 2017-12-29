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| | Учёные отправляют в космос послания с умыслом: Почему METI хочет связаться с пришельцами?

Учёные отправляют в космос послания с умыслом: Почему METI хочет связаться с пришельцами?

Вчера, 15:11
Тема послания жителей Земли другим мирам вновь поднята учёными. Директор организации METI Дуглас Вакоч уверен, что инопланетяне не хотят обнаруживать себя. 

Учёные отправляют в космос послания с умыслом: Почему METI хочет связаться с пришельцами?

 

Человечество за свою бытность отправило в космос множество посланий для возможных «братьев по разуму». Космические «письма» содержали в себе как тактильную и визуальную, так и слуховую информацию о Земле и людях. К примеру, на пластинках обоих аппаратов Pioneer учёные рассказали звёздным читателям о том, как устроена и где находится наша планета. Также в холодные просторы Вселенной ушли изображения мужчины и женщины и код ДНК. Золотая пластинка Voyager содержала уже более актуальную информацию. 

К звёздам в различные годы направлялись также и радиосигналы. Звуковой «выстрел» прозвучал в сторону Геркулеса, Лебедя, Весов, Андромеды, Большой и Малой Медведиц и множеству других созвездий, которые, по мнению ученых, могут быть обитаемы. Самым первым получить сигнал сможет в 2029 году красный карлик Глизе 581, который расположен в созвездии Весов. Объект удалён от Земли на 20,4 световых года. Первое звуковое послание ушло в космос в 1962 году, и содержало в себе набор слов «Мир, Ленин, СССР». 

Учёные отправляют в космос послания с умыслом: Почему METI хочет связаться с пришельцами?

 

Дуглас Вакоч, президент компании METI, которая занимается рассылкой подобных посланий к другим мирам, уверен, что инопланетяне просто не хотят вступать в контакт с человечеством. Специалист утверждает, что жители далёких планет ждут, когда им первым «напишут или позвонят». В очередной раз учёный повторил, что организация METI работает как раз для таких вот «робких братьев по разуму», чтобы те поняли, что не одни во Вселенной. 

Среди учёных, не смотря на радужные перспективы общения с другими мирами, существует мнение о том, что зря космические «письма» унесли к далёким звёздам земные аппараты. Автор известно уравнения по вычислению населённости космических миров и один из авторов посланий на Pioneer и Voyager, астрофизик Френк Дрейк уверен, что земная наука совершила огромную ошибку. Учёный утверждает, что эта информация угрожает жителям Земли, так как неизвестно кому и куда специалисты отправили подробную информацию о нашей планете и её местоположении, а также о строении человека. На вопрос о том, зачем же были предприняты столь опрометчивые шаги, астрофизик отвечает, что в те далёкие времена учёные были уверены в дружественности инопланетян, а об опасности никто даже не задумался. 

Учёные отправляют в космос послания с умыслом: Почему METI хочет связаться с пришельцами?

 

Несмотря на различные мнения по данному вопросу учёные не прекратят пытаться установить связь с жителями других миров. Прежде всего, ими движет любопытство, а это всегда было активным стимулятором прогресса.

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