Здоровье, счастье, деньги: Что желают получить жители РФ от Деда Мороза?

Проведённый холдингом «Ромир» соцопрос показал, чего же хотят жители России от Деда Мороза в 2018 году. Данные исследования показали, что приоритеты граждан не поменялись.
Исследовательский холдинг «Ромир» провёл интересное исследование новогодних желаний граждан РФ. В опросе участвовали жители со всех территорий страны, а предоставленные ответы превысили показатель в 100%. 2000 респондентов возрастом от 18 лет ответили, чего же они ждут в 2018 году от Деда Мороза и что сами желают своим близким и родным.
Большая часть ответов опрошенных от 45 лет пожелала здоровья. 63% ответов коснулись именно этого пункта. Далее в списке «самого-самого» идёт счастье. Его желали люди всех возрастов, а процент ответов, касающийся этого пункта, составил 27.
Третье место самого ожидаемого и желанного подарка под ёлочку заняли деньги и финансовое благосостояние. Граждане страны от 18 до 34 лет отдали свои голоса за этот пункт, который набрал 17%.
Далее в рейтинге самого желанного и ожидаемого чуда от Деда Мороза идут сразу несколько подарков. 8% опрошенных респондентов хотят новую квартиру или путешествие. Вошло сюда же и желание встретить Новый год в тёплом семейном кругу.
6% опрошенных ожидают увидеть под ёлочкой нового четырёхколёсного друга. Респонденты разного возраста хотят автомобиль различных марок.
Небольшой процент желает в 2018 году определиться в личной жизни. 2% россиян различного возраста хотят устроить свою семейную жизнь или обзавестись потомством.
Столько же граждан РФ хотят новый гаджет последней модели. Также прозвучали пожелания отдыхать в новогоднюю ночь, а не встречать 2018 на рабочей смене.
И совсем крошечная часть опрошенных пожелала получить от Деда Мороза ювелирное украшение. Этот пункт получил 1% голосов в свою пользу. Также прозвучали сокровенные желания о новом компьютере или ноутбуке. Примечательно, что четвероногого друга не пожелал никто.
Некоторые участники опроса в шутку пожелали, чтобы все их желания в 2018 году исполнялись. Данные граждане отметили, что если этот пункт Дед Мороз осуществит, то с остальными вопросами в своей жизни они прекрасно разберутся сами.
Стоит помнить, что со своими желаниями стоит быть осторожными, так как они имеют свойство сбываться. Срок исполнения загаданного человеком зависит от силы того, насколько сильно этого хочется.