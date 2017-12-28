Здоровье, счастье, деньги: Что желают получить жители РФ от Деда Мороза?

Проведённый холдингом «Ромир» соцопрос показал, чего же хотят жители России от Деда Мороза в 2018 году. Данные исследования показали, что приоритеты граждан не поменялись.





Исследовательский холдинг «Ромир» провёл интересное исследование новогодних желаний граждан РФ. В опросе участвовали жители со всех территорий страны, а предоставленные ответы превысили показатель в 100%. 2000 респондентов возрастом от 18 лет ответили, чего же они ждут в 2018 году от Деда Мороза и что сами желают своим близким и родным. Исследовательский холдинг «Ромир» провёл интересное исследование новогодних желаний граждан РФ. В опросе участвовали жители со всех территорий страны, а предоставленные ответы превысили показатель в 100%. 2000 респондентов возрастом от 18 лет ответили, чего же они ждут в 2018 году от Деда Мороза и что сами желают своим близким и родным.





Большая часть ответов опрошенных от 45 лет пожелала здоровья. 63% ответов коснулись именно этого пункта. Далее в списке «самого-самого» идёт счастье. Его желали люди всех возрастов, а процент ответов, касающийся этого пункта, составил 27.





Третье место самого ожидаемого и желанного подарка под ёлочку заняли деньги и финансовое благосостояние. Граждане страны от 18 до 34 лет отдали свои голоса за этот пункт, который набрал 17%.





Далее в рейтинге самого желанного и ожидаемого чуда от Деда Мороза идут сразу несколько подарков. 8% опрошенных респондентов хотят новую квартиру или путешествие. Вошло сюда же и желание встретить Новый год в тёплом семейном кругу. Далее в рейтинге самого желанного и ожидаемого чуда от Деда Мороза идут сразу несколько подарков. 8% опрошенных респондентов хотят новую квартиру или путешествие. Вошло сюда же и желание встретить Новый год в тёплом семейном кругу.





6% опрошенных ожидают увидеть под ёлочкой нового четырёхколёсного друга. Респонденты разного возраста хотят автомобиль различных марок.





Небольшой процент желает в 2018 году определиться в личной жизни. 2% россиян различного возраста хотят устроить свою семейную жизнь или обзавестись потомством.





Столько же граждан РФ хотят новый гаджет последней модели. Также прозвучали пожелания отдыхать в новогоднюю ночь, а не встречать 2018 на рабочей смене. Столько же граждан РФ хотят новый гаджет последней модели. Также прозвучали пожелания отдыхать в новогоднюю ночь, а не встречать 2018 на рабочей смене.





И совсем крошечная часть опрошенных пожелала получить от Деда Мороза ювелирное украшение. Этот пункт получил 1% голосов в свою пользу. Также прозвучали сокровенные желания о новом компьютере или ноутбуке. Примечательно, что четвероногого друга не пожелал никто.





Некоторые участники опроса в шутку пожелали, чтобы все их желания в 2018 году исполнялись. Данные граждане отметили, что если этот пункт Дед Мороз осуществит, то с остальными вопросами в своей жизни они прекрасно разберутся сами.



