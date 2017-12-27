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NASA зафиксировало "боевой НЛО": Пришельцы готовятся к атаке

Ученые тщательно скрывают правду. 

Минобороны США изучает сплавы пришельцев: Пентагон создает оружие нового поколения

От Редактора

Минобороны США изучает сплавы пришельцев: Пентагон создает оружие нового поколения

Что скрывает американское правительство?

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Минобороны США изучает сплавы пришельцев: Пентагон создает оружие нового поколения

Сегодня, 11:36
Обвинения относительно сокрытия секретных данных в адрес NASA и других организаций поступают очень часто, и на этот раз досталось Пентагону. Авторитетные СМИ обладают сведениями, которые гласят, что военное ведомство скрывает от общественности нечто важное, и касается это изучения прибывших из космоса сплавов, чем занимается группа экспертов.

Минобороны США изучает сплавы пришельцев: Пентагон создает оружие нового поколения

 

Журналисты настаивают, что представители организации заведомо пытаются утаить от публики важную информацию, ведь по окончанию исследований из тех самых образцов будет изготавливаться инновационное оружие, не имеющее аналогов на планете. К такому выводу пришли представители средств массовой информации, занимающиеся длительными расследованиями по отношению к действиям Пентагона и необъяснимым происшествиям, связанным с ведомством.

Минобороны США изучает сплавы пришельцев: Пентагон создает оружие нового поколения

 

Тем временем ученые оставили свои комментарии, касающиеся ранее озвученной темы. По их мнению, на планете и за ее пределами не существует таких металлов и прочих образцов, которые невозможно было бы детально изучить и установить их происхождение. И совсем не важно, появились сплавы в космосе или нет, ведь все подобные элементы имеют аналогичный состав, что доказывают многочисленные эксперименты. Тем не менее, ученые сошлись во мнении, что полученные Пентагоном металлы действительно могли попасть на Землю из других планет.

Дело в том, что за всю историю существования Голубой планеты из космоса очень часто падали метеориты, астероиды, а также другие космические тела, и, как известно, в их составе нередко присутствует металл различного типа в большом количестве. Именно так ученые и пытаются объяснить внеземное происхождение сплавов, которыми обладает военное ведомство. Однако, уфологи и другие представители общественности заподозрили, что некоторые факторы указывают на совсем другое.

Минобороны США изучает сплавы пришельцев: Пентагон создает оружие нового поколения

 

Согласно приведенным данным со стороны авторитетных СМИ, Пентагон может не просто так скрывать истину, ведь организации интересно стать сильнейшей в мире. Из космоса на планету зачастую падают не только природные объекты, но и другие инородные тела, ведь космический мусор есть, и количество его не маленькое. Никто не знает, могут ли кружиться вместе с обломками спутника или Международной космической станции аналогичные элементы инопланетного корабля, ведь столкновений никто не отменял, и в случае существования гуманоидов такой исход вполне вероятен.
Анна Лисичкина
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