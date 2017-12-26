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Ожирение является причиной счастья. Ученые раскрыли секрет полных людей

От Редактора

Ожирение является причиной счастья. Ученые раскрыли секрет полных людей

Почему полные люди счастливее стройных?

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Ожирение является причиной счастья. Ученые раскрыли секрет полных людей

Вчера, 19:04
Исследователи время от времени поражают публику разнообразными открытиями и невероятными заявлениями, так произошло и на этот раз. Выяснилось, что ожирение помимо проблем здоровью может принести и положительные моменты, к примеру, чувство счастья. Ученым удалось подтвердить свои догадки на этот счет и стало понятно, что худощавые люди лишены многих радостей жизни.

Ожирение является причиной счастья. Ученые раскрыли секрет полных людей

 

Оказалось, что полные люди имеют множество преимуществ перед товарищами с иным телосложением. Так, «толстячки» могут радоваться каждому дню, хорошей погоде, музыке, природе и прочему прекрасному, что находится в их окружении. Тем временем, худые люди подвержены стрессу, больше переживают по разным поводам, являются раздраженными и недовольными, и это не полный список негативных сторон для «стройняшек». Отмечено, что ни в коем случае не рекомендуется специально наедаться для чувства счастья, однако некоторые советы экспертов следует учесть.

Ожирение является причиной счастья. Ученые раскрыли секрет полных людей

 

Главным различием между полными и худыми является тот факт, что люди без лишнего веса едят гораздо меньше, а иногда и вовсе не употребляют нужных витаминов и микроэлементов. Когда организм не получает нужного, он начинает воздействовать на своего владельца со всех негативных сторон, от этого и возникают все те неприятные чувства, которые были перечислены ранее. Однако также есть и другие проблемы для стройных, куда включается проблема материнства, ведь при недостатке массы тела родить сложно, да и забеременеть.

Однако ученые напомнили, что полные люди хоть и могут быть счастливее других, но при этом не стоит забывать обо всех проблемах, с которыми они сталкиваются. Сюда относится бессонница, болезни сердца и других внутренних органов, задышка, невозможность вести активный образ жизни без последствий, а также травмы ног во время занятий спортом или обычной ходьбы.

Ожирение является причиной счастья. Ученые раскрыли секрет полных людей

 

Ученые рекомендуют употреблять витамины, нужное количество белков, жиров и углеводов, в соответствии с потребностями и активностью. Обладателям стройной фигуры не следует забывать, что питаться правильно и голодать ради красивого тела – это совсем разные вещи. В то же время, чтобы быть счастливыми, полненьким необходимо задуматься о своем здоровье и уменьшить потребление калорий, ведь это крайне важно. Тогда можно и выглядеть прекрасно, и чувствовать себя соответствующе.
Анна Лисичкина
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