Новая цивилизация в РФ, "Белое братство" и прибытие НЛО: Предсказания Ванги на 2018 год

Опубликованные прогнозы известной предсказательницы опровергают те, кто знал Вангу.

Основными событиями, которые были предсказаны на предстоящий год, были достижение Китая уровня супердержавы, ни в чем не уступающей США, и появление неизвестной доселе энергетической формы на Венере. По мнению специалистов, Китай, действительно, имеет все шансы занять одно из лидирующих мест в мировой политике. А вот по поводу Венеры - судить сложно, так как на предстоящий год ни одной экспедиции к ней не запланировано, поэтому открытие каких-либо форм здесь представляется маловероятным.Примечательно, что среди предсказаний болгарской ясновидящей были и касающиеся России, в которой произойдет объединение православной церкви, в результате чего сформируется новая цивилизация, представителям которой предстоит создать новую планету. По словам ясновидящей, обновленным миром будет править тройственный союз - Россия, Китай и Индия.

Жени Костадинова, написавшая книгу о Ванге и знакомая великой пророчицы в один голос утверждают, что Ванга никогда не делала прогнозов по годам, она предсказывала чьи-то личные судьбы, а также предстоящие события, не разделяя их по годам. Максимум - прогнозы могли делаться по векам. Кстати, провидица оставила пророчества по 51 век включительно. И, возможно, она продолжила бы и дальше, если бы не ее полная уверенность в том, что именно на этом веке существование человечества будет прервано.К падению Сирии, разрушение которой, как государства, мы наблюдаем сейчас, Ванга приурочивала возникновение нового учения, хотя, по сути своей оно довольно древнее, но новый его виток, по мнению ясновидящей, должен начаться именно после этого. Предсказательница называла это древне-индийское учение Огненной библией, принадлежащей Белому братству, которая затмит остальные религии и станет источником спасения для всего населения. Первой очищение ждет Россию, которая довольно часто упоминается в пророчествах и станет источником перемен для всего мира.

По подсчетам исследователей, треть от общего количества пророчеств, сделанных Вангой, все-таки, не сбылась. Одним из последних предсказаний, сделанных покинувшей землю в 1996 году провидицей, было большое событие, связанное с посещением нашей планеты инопланетянами, которые уже изучают ее, прилетая на своих кораблях.